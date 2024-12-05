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先探／尋找台灣領先價值股

圖／先探投資週刊 提供

美股三大指數頻創新高，加權指數持續區間震盪，台積電能否再創新高，將是突圍的主要關鍵；另可留意資金持續鎖定的強勢族群，以及逐漸擺脫低基期的類股。

文／黃俊超

即將重返白宮的川普，還沒上任前就發揮強大影響力，表明除了將對中國輸美商品加徵十％關稅外，也將對墨西哥與加拿大進口商品，課徵二五％關稅。兩天後，川普先稱與墨西哥總統恩鮑姆進行了一場很棒的對話，而後又與加拿大總理杜魯道共進晚餐，雖然揶揄來當美國第五一州，效果看來不優，不過加拿大則形容這場會談「友好積極」，又過去曾揚言要將Meta執行長祖克柏抓去關，然兩人也已透過晚餐修復關係。

不要看一個人說了什麼，而是要看他做了什麼，這句話頗適用於川普身上，關稅是達成目標的工具，並非是最終的結論。南韓總統尹錫悅十二月三日晚間無預警宣布戒嚴令，但在國會投票表決廢除後，四日宣布解除戒嚴並撤回軍隊，實現了六小時的「戒嚴當沖」，個人政治生涯事小，對未來政經局勢影響恐將帶來難以預估的衝擊。

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盤整期需要更多耐心

「反覆」這件事，其實跟最近台股的盤勢有些類似，近兩個多月，加權指數多處二二○○○點～二三七○○點之間的區間整理，技術面一度出現破線，且外資空單位處高檔，然短中期均線趨於糾結，並未到最後攤盤時刻，三個交易日反彈超過千點，顯示短線操作難度不低，盤整期間需要更多的耐心應對，基本面與趨勢的信仰是中心思想。

近期美股表現相當強勁，三大指數陸續創下歷史新高，道瓊指數突破四五○○○點、最高來到四五○七一．二九點，S&P 500指數則站上六○○○點大關、最高為六○五三．五八點，Nasdaq則攻抵一九四八六．一五點，距離二○○○○點整數關卡僅剩一步之遙，費城半導體指數雖然仍陷於均線糾結，不過至少維持整理型態。

美國商務部於三年內第三次提升對中國晶片的管制禁令，除了將北方華創等一四○家中國企業列入出口黑名單，也新增對高寬頻記憶體（HBM）的出口管制，並引進長臂管轄外國直接產品規則（FDPR），可限制第三方國家向實體清單企業提供產品，凡任何一項使用美國技術設計或製造的晶片都被禁止，包含以色列、馬來西亞、新加坡、韓國與台灣都受到管制，日本和荷蘭則被豁免。

包含聯準會理事沃勒、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克，三位具有投票權的聯準會官員，都暗示支持十二月降息；日本央行總裁植田和男表示，有鑑於經濟表現符合預期，日本央行已接近加息時間，日圓升值回到一五○元附近，日經指數近日突破均線糾結，不過拉長時間來看仍在整理區間之內，等待突破機會。

韓國股市在相對低檔，本就屬弱勢格局，屋漏偏逢連夜雨，政治局勢不穩定，預計將帶來更多的變數；中國上證與深證指數持穩整理，香港恆生指數相對偏弱，此外，德國指數突破並站上二○○○○點整數關卡，創下歷史新高。美元指數拉高至一○八後，近期回到一○六．五附近暫歇，人民幣貶值至七．三元附近，新台幣亦趨於貶值、約在三二．五元附近。

台積電ＡＤＲ與母股連動，使得加權指數與費城半導體指數高度相關，十二月二日晚間ＡＤＲ上漲五．二七％，帶動隔日台積電跳空上漲、站回所有均線之上，引領加權指數在三個交易日內上漲逾千點，不僅化解了跌破六○日與一二○日均線的危機，改善氛圍也讓中小型股獲得表現空間。拉長時間來看，指數持穩在區間整理之內震盪，成交量能仍屬相對低水位。

在ＡＩ需求強勁帶動下，以台積電為首的電子權值股成為指數攻擊的主力，搭配獲利明顯好轉的金融股，台股今年表現在全球股市名列前茅，不過主要漲幅集中於上半年，下半年強弱勢股壁壘分明，市場資金集中於部分題材性強烈的電子類股，在ＡＩ相關、設備、光通訊等次產業，孕育出許多看似估值極高的飆股，當中部分與籌碼有高度相關。

另一方面，受制於低量影響，資金擴散性與連貫度皆顯不足，穩健至低成長股偏向個股表現，不過僅有極少數能受到市場青睞，然而，若是身處前景不明朗甚至黯淡的產業，股價破底者也並非少數，顯示選股難度提升，加上當沖降稅政策的推波助瀾，新一代資金與過往大相逕庭的操作模式，苦守寒窯能否等到薛仁貴，恐在未定之天。

留意法人與集團籌碼變化

從過往紀錄來看，台股最容易上漲的時間在十一月至隔年三月，而今年十一月走跌，然十二月是最容易上漲且平均漲幅最大的一個月，時序接近年底，最大的賣方外資即將放假，是國內資金可盡情活躍的機會，尤其又有投信與集團作帳的可能性，至明年第一季末年報公告空窗期，加上已經有個好的開始，十二月的行情值得期待。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2329期精彩當期內文轉載》

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