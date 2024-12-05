先探／虎航轉上市　航空股全員到齊

國內四大航空公司齊聲看好明年客貨運展望，長榮航領銜創歷史新高，星宇、虎航一起在資本市場會合。

文／周佳蓉

二○二四年距離年底不到一個月，對於台灣航空產業來說，是個熱鬧非凡的一年，繼星宇航空十月興櫃掛牌轉上市之後，台灣虎航十一月也從創新板正式邁入一般板上市，如今四家國籍航空公司都已在資本市場集合，為航空股版圖劃下重要里程碑。

航空業重返榮景關鍵期

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去年和今年是航空業重返榮景的關鍵期，二三年全球貨運市場經歷了下滑，台灣總貨運量年減十六．四％，二四年溫和復甦，民航局統計數字顯示，今年前九月貨運出口已轉正成長四％；客運方面，隨著國際與國內航線持續增班、增點，台灣出入境人次在今年上半年已回復至疫情前水準，前八月出境人次來到一一三八萬人，但外國旅客來台的指標入境人次僅四九七萬人，顯見台灣的觀光逆差不小。

據國際航空運輸協會（IATA）預估，由於亞太地區擁有強勁的乘客需求，今年雖然有中國景氣疲軟的疑慮，然以人口基數相當大的印度為代表，還有東南亞市場的旅運人次正在快速增長，今年客運營收將以亞太區成長性最高。

值得注意的是，長榮航空在客運市場表現尤其出色，上半年載客人次已較疫情前成長五％，超越整體產業表現，並首次超越華航成為國內客運市占率第一。航空雙雄十一月在內外資買超連續之下，長榮航領先創歷史新高，前十月營收一八二六億元，為歷年同期新高，第三季也衝上單季歷史新高，累計前三季ＥＰＳ達三．九八元，全年獲利可望再創高，以每年平均約五成的股息配發率來看，明年股利將不會落寞。

總經理孫嘉明指出，雖然第四季在一年中的載客高峰已過，不過第四季仍屬於電子業出口的貨運旺季，在北美貨運市場火熱，ＡＩ、電商等貨運價量成長趨勢將持續，包機包艙需求未減，需求可望一路綿延至明年。

長榮航客運表現出色

除了美國貨運暢旺，台商近年被要求尋找備援生產地，也將工廠移往東南亞設廠，孫嘉明不諱言：「東南亞的旅運需求上來已是現在進行式」，業界人士認為，曾經是東方明珠的香港，在備受政經環境干擾後，中轉樞紐地位將不若從前，再加上中、美往來國際航班因為貿易戰往返航線減少，台灣地理位置可望成為來自北美、東南亞的中轉旅客的新樞紐。（全文未完）

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