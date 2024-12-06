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FOMC若降息　投信將發紅包過年

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

如果十年期美債殖利率降到4%以下，傳統上從聖誕節到農曆春節的紅包行情就會比較好做，12月18-19日的FOMC例會將成為關鍵因素。9月降息二碼之後，點陣圖顯示FOMC今年還會降息二碼。

結果11月已經降息一碼，在川普當選美國總統後，市場一度認為川普的高關稅將推升通膨回溫，揣測12月FOMC例會上可能暫停降息，引發股市動盪，但就算高關稅真的會推升通膨回溫，物價上漲的傳導效應也需要時間發酵。

外資持續大買美債ETF

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以目前美國的通膨率來說，2022年6月的9.1%是這輪通膨的最高峰，慢慢降溫，到了2023年6月回落到3%，再到2024年7月降到2.9%，通膨逐漸朝向聯準會設定的2%的通膨率前進，是支撐聯準會進入降息週期的信心來源。

9月的通膨率來到2.4%，是2022年6月以來的新低，儘管10月回升到2.6%，但因為新美國財長貝森特的3-3-3計畫裡的每天增加300萬桶原油的措施，有機會讓油價進一步跌到每桶60美元以下，壓低美國通膨率，因此十年期美債殖利率很有可能在12月下旬跌破4%，近期外資持續大量買進美債相關ETF，例如國泰20年美債ETF(00687B)、元大美債20年ETF(00679B)。

油價看跌有利物流業

油價如果看跌的話，事實上，不僅美國要增產，OPEC+也想增產，尤其是已經打了快三年的烏俄戰爭，消耗俄羅斯大量的軍費支出，需要靠增產石油支撐財政，西方國家自然不希望俄油賣到好價錢，並且壓低油價還可以幫助美國通膨降溫，所以看跌的油價有利物流業。

例如聯合航空(UAL)從8月5日的37.02美元上漲到101.6美元、漲1.74倍，西南航空(LUV)從23.4美元漲到33.4美元、+42.73%漲幅，美國航空(AAL)從9.07美元漲到15.125美元、+66.75%漲幅。

對照台股的航空股，華航從8月6日的19.6元漲到27.1元、+38.26%漲幅，長榮航從30.4元漲到45.3元、+49.01%漲幅，台灣虎航從49元漲到84.7元、+72.85%漲幅。

過年前旺季 汽車股有機會補漲

天上飛的累積了可觀的漲幅後，地上跑的汽車股有機會嗎？通用汽車(GM)從8月5日的38.84美元漲到61.24美元、+57.67%漲幅，特斯拉的上漲雖然跟油價看跌無關，但對於汽車類股的人氣回籠還是有正面的幫助，至少豐田汽車US ADR(TM)進入橫盤築底，裕隆、汎德永業、和泰車等個股也是進入橫盤築底，傳統上過年前是買車的旺季，在汽車零件國產化議題告一段落後，有機會補漲。

今年第一季炒作液冷散熱、CoWoS先進封裝，第二季炒鴻海、營建、重電、矽光與機器人概念，第三季炒金融、川普交易，第四季炒航運、BBU、GB200伺服器概念。

一般來說，今年大漲過的股票，除非成長性很強，否則高基期因素將陷入整理，例如台光電、營邦、材料-KY、儒鴻等。所以今年沒大漲的股票，有可能是明年的潛力股，例如眾達-KY、AES-KY、勤誠、高力、光寶科、神準等。

台股多空拉鋸 等待FOMC降息利多加持

從10月18日台積電第三季法說會的「未來5年AI產業是健康」利多，到11月川普當選、收台灣保護費利空測試，再到12月英特爾執行長季辛格被迫自行退休、台積電ADR大漲超5%，加權指數在22000點到23600點之間來回震盪，多次測試季線支撐。

12月4日加權指數適逢選擇權周結算日，外資前一個交易日逢高加碼放空1528口台指期未平倉，但加權指數終日維持在平盤之上，現貨向台指期靠攏，收斂逆價差，暗示著加權指數的股票買盤積極，但同時間台指期逢高避險的空單也進行中，多空拉鋸之下，等待FOMC降息利多加持。

被筆者稱為第四法人的自營商權證避險買賣超，終於由負轉正，尤其是上櫃自營商權證避險買賣超從11月25日後穩定的呈現連七個交易日買超，配合櫃買指數在年線支撐來回打底，12月4日突破短期下降壓力線，年底的作帳行情似乎已經啟動。

BBU族群是本波的人氣指標，AES-KY與順達經過一次分盤交易處置後繼續創新高，新盛力與加百裕表示也將發展BBU．算是該族群的投機人氣指標，這四支股票加上日電貿算是產品上跟BBU比較有直接相關，碩天是UPS屬於大宗標準品，跟客製化的BBU還是有適用場合上的差異，但都是儲能概念。

至於系統電、錸寶、立凱-KY等本就是逢題材必湊熱鬧的股性，如果投這三支股票也沒有敗象的話，那就表示市場的人氣開始回流，有增量資金進場那就什麼都好辦，畢竟投資是股市的本意，但行情熱絡起來，投機也是市場的一部分，投資與投機相互交錯影響，此時的台股還處在川普收保護費的驚魂未定之際，正需要強勢股出來激勵人氣回溫。

外資休長假 投信可能展開逼空回補行情

12月4日加權指數收23255.33點，連漲三天，收復11月25日的23172.43高點，當天處在中華隊奪得12強棒球世界冠軍的慶祝行情的期待，結果一周跌了-641.82點、-2.8%跌幅，11月29日的22055.38低點正好落在去年10月底的15975.91點起漲以來的上升趨勢線支撐。

而本周前三個交易日累積992.83點、4.46%，如果12月6日收盤能夠維持23255.33點或之上的話，那麼多頭利用兩周的時間完成起漲前的Ｖ形洗盤，後續配合FOMC可能繼續降息一碼的利多，不排除投信趁著外資休聖誕長假之際，展開逼空回補行情。

當然，根據今年幾次加權指數上漲，但外資持有大量台指期空單未平倉的過程，猜想外資不會真的補空翻多，比較可能的作法是繼續持有台指期空單，但加碼股票。

統計11月6日到12月3日為止，投信買進的中小型股名單：義隆電、順達、億光、美律、華星光、威健、智邦、貿聯-KY、漢唐、兆利、東陽、聯鈞、新日興、立積、全漢、系統電、台光電、友訊、嘉澤、全新、橋椿、緯穎、迅得、AES-KY、華固、創意、中光電等。

小Ｖ形洗盤代表股

上述個股當中，義隆電剛出量挑戰年線壓力，立積、新日興與兆利是類似的走勢，但立積與兆利比較強勢些。台光電、全漢算是強勢表態，不排除近期挑戰新高，類似但還沒表態的還有全新、威健與中光電。

創意與緯穎處在面對頸線壓力的位置，緯穎可能進度快一些，因為11月27日爆大量長黑Ｋ已經收復，算是這次小Ｖ形洗盤的代表股，如果緯穎可以轉強表態的話，那麼AI伺服器概念股如鴻海、廣達、緯創、英業達、技嘉等個股也可望被帶起來，那麼就算外資想藉著打壓權值股來收割台指期空單獲利也不容易。

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