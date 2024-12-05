物流永續高峰論壇談川普的氣候政策　學者評：亂流不一定是主流

▲右六起中華郵政江瑞堂總經理、交通部陳進生司長、台灣郵政協會蔡文慶董事長及台灣全球商貿運籌發展協會賈凱傑理事長與主講者及與談人合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

「智慧零碳·淨領未來·物流永續高峰論壇」今(5)日下午在交通部集思會議中心舉行，會上交通部交通產業發展及國際事務司陳進生司長談到氣候變遷帶來的災難，需要各方努力節能減碳，中華郵政已經有3千多台電動機車，占機車總數43%；中華經濟研究院綠色經濟研究中心羅時芳博士談到川普與COP29影響全球減碳進程，但「亂流不一定是主流」。

論壇由交通部指導、台灣郵政協會主辦、中華郵政公司執行，台灣全球商貿運籌協會承辦，結合產官優勢共同探討產業如何透過智慧化與永續策略實現低碳化與效率化，為台灣產業的發展提供創新思維與實際解決方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

論壇出席的政府與業界高階，包括陳進生司長、台灣郵政協會蔡文慶董事長、中華郵政公司江瑞堂總經理及台灣全球商貿運籌發展協會賈凱傑理事長，為活動進行致詞，給予更多高度與前瞻見解與嘉賓共勉。

論壇特別安排精彩的主題演講，與嘉賓分享智慧物流與永續發展的最新趨勢與實務，三場專題以活動主題分別邀請進行，如，台灣亞馬遜網路服務公司童志儒商務開發經理，分享亞馬遜布局全球市場其在物流作業上高度智慧化的雲端應用與技術創新，讓亞馬遜全球的交易貨暢其流。

羅時芳博士在諸多具有碳焦慮的情境下，探討物流產業如何在永續政策框架下實現低碳化的目標，也點出川普上任後美國恐降低減碳承諾，進而影響全球的氣候政策，讓各國政府與業者都頭痛，另一方面「碳定價」也是業界必須面對的問題；天眼衛星公司穆青雲總經理分享產業最後一哩路如何借助物流運力及工具持續優化以達到碳中和的目標。

▲中華郵政使用的電動三輪車。（圖／記者張佩芬攝）

最後，論壇的綜合討論，聚焦「智慧x零碳x永續」為題，由東吳大學蘇雄義教授主持，邀請宇宙創新應用中心執行長陳茂南博士、嘉泰興公司劉育宏董事長、企業永續發展協會莫冬立秘書長及第一化成控股(開曼)公司林天送獨立董事代表產業專家深入探討產業如何運用人工智慧(AI)等技術實現碳中和願景，為永續發展提供創新模式，台灣物流產業的未來發展給予外界更多的啟發，藉以驅動各界邁向淨零永續國際行列。

「智慧零碳·淨領未來·物流永續高峰論壇」的場外，特別設立智慧物流展示區，匯聚創新技術，為物流永續議題提供多元視角與實際應用解決方案。展示企業包括提供智慧物流解決方案的精聯電子，其展示技術專注於供應鏈管理數位化，提升物流效率與降低能耗的智慧應用。

奧榮科技公司展示無人機在物流盤點的創新應用，展現無人機在倉儲管理中的高效率，解決各藉在盤點時的困擾；威速登科技公司展示電動三輪車在城市配送中的運用，為推動綠色與低碳運輸提供了最佳方案。