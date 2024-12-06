英特爾董事會回鍋兩名資深人士　ASML、Microchip前執行長加盟

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，英特爾週四任命了兩名半導體業資深人士加入董事會，這家陷入困境的半導體公司在最近基辛格退休後正在尋找新的執行長。

英特爾表示，晶片製造設備供應商ASML前執行長Eric Meurice以及Microchip臨時執行長Steve Sanghi是其董事會的新成員，兩人先前都曾在英特爾工作。

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週一宣布退休的基辛格，他先前的任務是恢復英特爾在晶片製造領域的領先地位，但他在合約製造上的賭注導致英特爾市值縮水至比NVIDIA小30多倍。根據路透社週二報道，英特爾已開始評估一些外部人士，包括前董事會成員陳立武來擔任執行長一職。

臨時聯合執行長兼財務長David Zinsner本週稍早表示，英特爾的下一任執行長將擁有製造專業知識以及業務產品的經驗。

Meurice於2004年至2013年間領導ASML，此前曾在 Thomson SA、Dell擔任職務和ITT半導體，1984年至1989年間，他在英特爾工作。

Sanghi在1991年至2021年期間擔任Microchip董事會主席和執行長，隨後在該晶片製造商努力應對汽車客戶需求放緩的情況下，於11月重新擔任臨時執行長。根據他的LinkedIn頁面，他於1978年至1988年間在英特爾工作。