快訊／台股收盤下跌74.67點　台積電跌10元至1065

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（6日）開高走低，加權指數終場下跌74.67點，以23193.27點作收，跌幅0.32％，成交量3609.33億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲10.74點開出，指數開高走低，盤中最高達23361.12點，最低23137.62點，終場收在23193.27點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1065元，跌幅0.93％；鴻海（2317）下跌1元至198元；廣達（2382）上漲3元至297元；陽明（2609）上漲0.9元來到75.6元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.51元。

今天漲幅前5名個股為芯鼎（6695）上漲5.8元，漲幅9.97％；資通（2471）上漲5.2元，漲幅9.96％；華經（2468）上漲2.35元，漲幅9.94％；天虹（6937）上漲34元，漲幅9.93％；谷崧（3607）上漲1.9元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌3.2元，跌幅9.92％；瑞祺電通（6416）下跌12.5元，跌幅9.8％；力銘（3593）下跌0.76元，跌幅8.64％；全漢（3015）下跌5.4元，跌幅7.49％；華安（6657）下跌4.2元，跌幅7.12％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 芯鼎（6695） 64.0 ▲5.8 ▲9.97％ 資通（2471） 57.4 ▲5.2 ▲9.96％ 華經（2468） 26.0 ▲2.35 ▲9.94％ 天虹（6937） 376.5 ▲34.0 ▲9.93％ 谷崧（3607） 21.05 ▲1.9 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華冠（8101） 29.05 ▼3.2 ▼9.92％ 瑞祺電通（6416） 115.0 ▼12.5 ▼9.8％ 力銘（3593） 8.04 ▼0.76 ▼8.64％ 全漢（3015） 66.7 ▼5.4 ▼7.49％ 華安（6657） 54.8 ▼4.2 ▼7.12％

資料來源：證交所