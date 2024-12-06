快訊／台股收盤下跌74.67點　台積電跌10元至1065

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（6日）開高走低，加權指數終場下跌74.67點，以23193.27點作收，跌幅0.32％，成交量3609.33億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲10.74點開出，指數開高走低，盤中最高達23361.12點，最低23137.62點，終場收在23193.27點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1065元，跌幅0.93％；鴻海（2317）下跌1元至198元；廣達（2382）上漲3元至297元；陽明（2609）上漲0.9元來到75.6元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.51元。
今天漲幅前5名個股為芯鼎（6695）上漲5.8元，漲幅9.97％；資通（2471）上漲5.2元，漲幅9.96％；華經（2468）上漲2.35元，漲幅9.94％；天虹（6937）上漲34元，漲幅9.93％；谷崧（3607）上漲1.9元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌3.2元，跌幅9.92％；瑞祺電通（6416）下跌12.5元，跌幅9.8％；力銘（3593）下跌0.76元，跌幅8.64％；全漢（3015）下跌5.4元，跌幅7.49％；華安（6657）下跌4.2元，跌幅7.12％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|芯鼎（6695）
|64.0
|▲5.8
|▲9.97％
|資通（2471）
|57.4
|▲5.2
|▲9.96％
|華經（2468）
|26.0
|▲2.35
|▲9.94％
|天虹（6937）
|376.5
|▲34.0
|▲9.93％
|谷崧（3607）
|21.05
|▲1.9
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華冠（8101）
|29.05
|▼3.2
|▼9.92％
|瑞祺電通（6416）
|115.0
|▼12.5
|▼9.8％
|力銘（3593）
|8.04
|▼0.76
|▼8.64％
|全漢（3015）
|66.7
|▼5.4
|▼7.49％
|華安（6657）
|54.8
|▼4.2
|▼7.12％
資料來源：證交所
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