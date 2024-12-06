中菲行亞洲線添標竿性客戶、海空運貨量成長　11月營收創25個月新高

▲中菲行11月亞洲線添標竿性客戶，讓營收創25個月新高。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)自結11月份集團營業額28.15億元，年增43.6%，月增2.5%，貨運量較去年同期成長三成，創今年新高，也創下自疫情結束後，從111年11月份到目前共25個月的新高，公司高階指出，11月除了海空運貨量成長，海運部分增加一些亞洲航線標竿性客戶是關鍵因素。

中菲行累計1月至11月營業額為252.14億元，年增28.8%。公司指出，11月空運市場前三週維持相對平穩，但自11月18日起開始回升，飛往美國與歐洲的運價大幅上漲，人工智慧及智慧運算相關產品持續帶動需求。

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11月海運市場，由於川普政府威脅加徵中國產品關稅，加上美國東海岸與墨西哥灣沿岸地區可能發生第二次罷工，貨運量因而增長，零售商預計將在2025年農曆年前加強庫存的增加，有鑑於此，Global Port Tracker將2024年全年進口量預測上調至2,530萬箱(20呎櫃)，比2023 年成長13.6%。

中菲行表示，集團營業表現卓越，營業額持續成長，再創期間新高，歸功於超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務，

中菲行提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長，再創25個月的期間營業額新高。

同時為盡地球公民的義務，中菲行攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel, SAF)計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務。