香港商巴拿馬籍油輪擱淺在台中港外　能度過今晚滿潮就安全了

▲上圖船隻擱淺在防坡堤旁；下圖救難人員研究對策。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

港務公司台中港務分公司今(8)日傍晚說明，昨天晚上11時19分，接獲通報，一艘巴拿馬籍油輪(船名：液態寶石)在距離台中港2.53海浬處，因流錨擱淺在台中港南防沙堤海岸外，船上共15人，目前已找到14人並妥為安置，尚有1人落海失蹤，港消大隊與海巡人員持續搜救中。由於今晚是滿潮，船隻如果能度過今晚就安全了。

台中港務分公司經查該輪貨艙無載運油品，船上動力用油為輕柴油60噸，重油50噸，目前船艙有進水無漏油，船舶傾斜角度為30度。為防範漏油影響海域生態，公司於上午9時邀集相關單位召開緊急應變小組會議，由港務公司總經理王錦榮親自主持，並指示如海氣象天候許可前提下，盡量於今日完成現場吸油棉、欄油索佈設，預計於明日進行船舶固定及抽油作業。

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台中港務分公司於下午1時30分召開第二次會議，更新各單位防污與救援辦理情形。有關防止油污資材整備，台中市環保局、大漢海事工程及台中港務分公司均已提供並集結於現場待命，惟下午3時30分經台中港務分公司總經理陳榮聰與港務長魏福添率員至現場勘察，因海氣象不佳，風浪太大加上大潮，船舶晃動無法佈設攔油索與吸油棉，爰預計明天上午低潮時再進行佈設。

魏福添指出，因擔心船隻沉沒跳海第三名船員，其中一位失蹤，船上船員包括緬甸、大陸等多國船員，失蹤的是大陸籍船員，船上共兩名大陸籍船員。