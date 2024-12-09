AI浪潮加持台股吸金稱霸　政局拖累韓股表現

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日前南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，軍力包圍國會，引發政壇震撼彈，儘管國會迅速推翻此舉，彈劾總統也宣告失敗，但政治動盪的陰影揮之不去。中信投信分析，南韓政局不穩恐拖累經濟前景，股市表現將落後於主要科技競爭對手台灣。反觀台灣，受惠於全球AI浪潮，資金持續湧入，台股今年漲幅已逼近三成，展現傲人氣勢。

中信投信分析，台韓股市表現兩樣情，突顯出兩國在全球產業鏈布局的差異，尤其在AI浪潮席捲下，掌握關鍵技術優勢的市場更受資金青睞，中國信託投信表示，台灣憑藉完整的半導體產業鏈，在AI領域已建立難以撼動的戰略地位。台灣不僅擁有台積電這座護國神山，在IC設計、封裝測試等環節，同樣具備世界級的競爭力，成為吸引國際資金持續加碼台股的重要因素。

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中信投信說明，南韓儘管擁有三星電子、SK海力士等科技巨頭，但在AI領域的布局相對落後。舉例來說，以當前火熱的輝達AI伺服器市場為例，台灣在整個價值鏈中扮演著至關重要的角色，而南韓的參與度則相對低。

再比較台灣和韓國在明晟公司(MSCI)指數中，人工智慧相關產業的權重，台灣在人工智慧產業發展上更加多元且深入。根據高盛分析師的數據，超過40家AI相關企業占MSCI台灣指數權重約73%；相較之下，韓國只有 33% 的 MSCI 韓國指數權重來自人工智慧相關公司，且僅有SK海力士和三星電子兩家。

據彭博社12月7日匯編的數據顯示，分析師預估明晟公司(MSCI)台灣指數成分股公司的平均每股盈餘，今年以來已經上漲超過33%，達到歷史新高。相較之下，分析師對明晟公司(MSCI)韓國指數 成分股公司平均每股盈餘的預估，自今年八月達到高峰後，已經下跌了5%。

展望明年，儘管台灣與南韓都面臨美國總統大選後可能加徵關稅的風險，但中國信託投信認為台灣相對不易受到影響，因為美國企業高度依賴台灣的技術，加上台灣相對穩健的經濟前景，預期將吸引更多資金流入。

