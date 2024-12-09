台灣大AI賦能盼解決中小企業困境　林之晨：少子化讓缺工問題浮現

記者蘇晟彥／綜合報導
台灣大哥大 9日舉辦「2024 台灣大哥大 AI 賦能創新分享會」，邀請LINE 台灣、Google Cloud等六大合作夥伴，與現場超過250家中小企業，探討「AI新時代・中小新機遇」。台灣大總經理林之晨在會後受訪時表示，少子化趨勢已經存在，台灣在面臨嚴重缺工問題，盼透過AI問題解決缺工難題。
▼台灣大哥大舉辦 AI 賦能創新分享會，盼透過AI新時代解決少子化缺工問題。（圖／台灣大哥大提供）
台灣大結盟各界夥伴助中小企業轉型升級，並升級「OP開店包」服務，強化智慧餐飲、AI語音預約服務、智慧錄音三大面向，推出專為餐飲業者打造的AI餐飲科技解決方案。台灣大哥大中小企業事業副總林德偉表示，團結生態系力量優於單打獨鬥，有助企業靈活應對市場波動。展望2025年，台灣大將深化策略結盟生態系夥伴，持續升級「OP開店包」，從內部數位營運，到外部行銷，提供企業主全面支持。展望2025年，預估生態系合作夥伴數量提升100%。
對此，林之晨會後受訪時表示，在全台1100萬的就業人口中，80%的人都在中小企業工作。但目前面臨少子化問題，缺工問題開始浮現，但企業可以透過AI提升生產力，減少對勞動力的依賴，這是我們未來必須要解決的問題。此外，林之晨也強調，AI和數位化技術如何能夠幫助中小企業提升競爭力，降低成本，提升效率。
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