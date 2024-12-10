桃園營業員靠1招　成多家上市櫃大股東

▲吳金泉（前中）多年來都是福懋油大股東，近年開始介入公司經營。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近期老牌油脂廠福懋油爆經營權爭奪戰，11月22日召開股東臨時會，全面改選董事，最後市場派拿下過半董事席次，取得經營權，並推選飼料大廠興泰董座吳金泉擔任新任董事長。而他不僅投資福懋油，還投資多家上市櫃公司。

成立於1986年的福懋油，是台灣四大黃豆油品牌之一，近幾年屢屢爆出經營權之爭。2019年6月，公司經營權曾意外變天，持股較少的市場派吳家，因配票策略勝出，在9席董事中取得2席普董、3席獨董，創始家族許家因此痛失江山；隔年許家再度發動股東臨時會補選，才奪回福懋油，並在2022年續掌經營權。

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但市場派吳家也不是省油的燈，事後持續買進福懋油股票，讓許家如坐針氈。本刊調查，原本福懋油的董事會將在明年屆期改選，沒想到，親近公司派的龍明公司近期卻提前要求進行改選，這讓市場不禁揣測，雙方關係恐怕生變。據悉，龍明公司支持公司派的態度不變，「擔心市場派提前發動改選，才會選擇先發制人。」一名業界人士觀察。

外界對吳金泉或許陌生，為爭福懋油經營權與創始家族鏖戰5年的他，是證券圈起家，早期從桃園鴻福證券營業員做起，十多年前入主有大量現金及土地資產的飼料廠興泰，靠著股市操盤經驗，陸續在資本市場買進多家公司股票，包括興泰、晉泰科技、大世科等公司都能看到他的身影，還一度持有老字號食品廠福壽25％股權，目前已陸續出清。

本刊問他為何會看上福懋油？「福懋油是國內第二大油脂廠，並轉投資國內第二大麵粉廠台灣大食品公司，我很看好福懋油的發展，一直都是大股東的角色，但以往團隊的管理方式可能有問題，所以才想介入經營。」吳金泉對本刊說。

這次再取得福懋油經營權，吳金泉向許家喊話，「希望雙方和平共治，讓公司越來越好。」他並強調，會努力為投資人創造股東權益。



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