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大成宣布隋棠擔任生食級雞蛋代言人　估蛋價維持在中低價位

▲▼大成宣布隋棠擔任生食級雞蛋代言人。（圖／記者高兆麟攝）

▲大成宣布隋棠擔任生食級雞蛋代言人。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

大成集團（1210）日前推出台灣第一個可生食的雞蛋，今日更宣布邀請隋棠擔任「上品語鮮蛋」品牌大使，推出廣告，開啟台灣精品雞蛋市場新風貌，針對今年蛋價變化，大成總經理韓芳豪則表示，預期蛋價落在中低價位。

韓芳豪針對蛋價表示，一直都覺得蛋價是不好預估的事情，因為養雞總是會有變化，冬天到了，可能會影響雞隻健康，這很難講，但如果依照飼養的數量，那絕對足夠，對蛋價來說，如果沒有疫情風險，會在中低價位跑，但禽流感你也看不見，會不會隨著候鳥來很難預測。

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至於生食級雞蛋銷量部分，韓芳豪則說，目前在7-11賣一年，賣得不錯，且每一次活動都會有死忠消費者產生，所以好的商品要有好的通路和代言人推廣，這塊大成很期待，在隋棠擔任代言人後，會跳上一個大門檻。

至於產能，韓芳豪說，目前產能越來越足夠，大成都按台大標準飼養，產量完全足夠台灣消費者，至於雞蛋佔營收占比，目前已來到4至5％。

大成集團表示，邀請隋棠做為「上品語鮮蛋」的代言人，不僅因為她在戲裡是最強媽媽特務，最重要的工作就是保護家人，也因為在生活上，她也是一位工作和家庭都能漂亮兼顧的媽媽，更是懂得用好的蛋白質營養維持完美體態且活出上品姿態的女力代表。

韓芳豪表示，「大成集團六十多年來，一直為國人的安心美味健康生活而努力，無論是可生食的雞蛋、全程無抗飼養的白肉雞，予以消費者嚴謹用心、食在安心的美味農畜食品，成為媽媽守護全家人飲食安全健康的最強後盾。」

大成集團2023年10月推出全台第一顆生食級雞蛋之後，廣獲好評，迄今已有全台連鎖餐飲集團、米其林餐廳等超過40家餐飲品牌所親睞選用，「上品語鮮蛋」具有極度鮮美的優勢，才能成為餐飲品牌人氣料理指定使用的雞蛋，再加上隋棠的真心推薦，會有更多的超商量販通路都可以買得到「上品語鮮蛋」，不用飛日本，即可在生活周遭輕鬆享受到「上品語鮮蛋」的極致鮮、醇、香。

為了提供消費者安心無虞的雞蛋，大成集團歷時多年醞釀造就「上品語鮮蛋」，藉由垂直整合、水平分工策略，整合產業知識與技術，成為全台唯一串連上、中、下游的蛋品產業，從飼料營養、AI智慧養殖、高質量洗選、冷鏈保鮮至運銷一條龍，形成完整供應鏈。更與日本昭和產業攜手合作，引進世界級技術、設備與生產管理，在台生產第一顆符合日本生食等級的雞蛋，更是第一家取得《國立臺灣大學人畜共通傳染病研究中心沙門氏菌監測暨清淨認證》。

負責生產「上品語鮮蛋」的大成集團中一食品副總經理石進冬說明：「三度控管：溫度、鮮度、速度，確保鮮蛋的品質；四大把關：嚴密溫度監控、每日鮮度檢查、日式生產管理 、自有物流團隊，全程低溫配送，全方位把關，確保食安，達到國際AA 級極鮮品質。在台灣取得TAP 產銷履歷，並且榮獲飲食界奧斯卡獎2023食創獎最高榮譽評審團大獎。」

臺大獸醫系及人畜共通傳染病中心教授周崇熙說：「生鮮雞蛋最大的威脅就是受到沙門氏菌的污染，為了降低食安風險，臺大團隊和大成蛋品團隊密切合作，在農場裡就規劃了200處採檢點，從飼料、飲水及裡外環境，確認產蛋雞隻的健康。再搭配大成自主監控管理，一路從集蛋、洗選、物流、後市場抽測，走訪市場和餐廳，實際購買，體驗及抽樣監測後市場上架後的品質不間斷監測，雙方定期開會檢討追蹤每一環節，目的是讓每一顆上品語鮮蛋讓全家人吃得安心，並且不論做什麼料理，任何熟度都能安心美味。」

大成集團以究極堅持成就完美鮮蛋，將「上品語」所象徵的最美好禮物獻給消費大眾，不僅地表最強媽媽特務「隋棠」真心喜愛，迄今王品集團、屋馬集團、米其林推薦的梵燒肉、師承日本百年工藝的橋山壽喜燒すき焼き專門店，以及亞洲50大餐廳的日系私廚等超過40家餐飲品牌也指定使用「大成上品語鮮蛋」，安心享受頂級美味。

「上品語鮮蛋」即日起在全台量販、超商通路與外送平台極鮮上市，建議售價6入120元（以通路標示售價為準），各通路也祭出限時獨家特惠，部分通路第二件七五折。

關鍵字： 大成

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