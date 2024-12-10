客製化服務搶攻糕餅市場　不貳光成功從路邊攤賣進總統府

▲李威德（左3）旗下品牌榮獲2024台灣百大糕餅伴手禮獎項。（圖／李威德提供）

記者高兆麟／綜合報導

後疫情時代，觀光旅遊市場復甦，業者紛紛推出創新產品吸引目光。來自台北的車輪餅品牌不貳光，日前獲得2024「第四屆台灣百大糕餅伴手禮」，不貳光以獨特的客製化服務打入企業市場，迅速成為企業下午茶的首選，更曾多次亮相於總統府、大型典禮和知名品牌活動。

創辦人李威德分享，不貳光成功的關鍵，源自他對產品的細膩規劃與創新理念。他回憶創業初期的艱辛：「2017年，我從路邊攤起步，每天收入只有兩三百元。」當第一個企業客戶韓國大廠找上門時，他抓住機會，推出印有LOGO的客製化車輪餅，立刻獲得好評，成功敲開企業市場的大門。

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李威德指出，當服務不單純於賣食品，更賣一種專屬價值感，讓產品本身成為品牌榮譽的延伸。這份執著與巧思，吸引越來越多企業喜歡上這獨特且不對外販售的專屬下午茶，使得不貳光從小攤位躍升至總統府、金馬獎、白沙屯媽祖遶境等重要場合，成最具特色的聯名小吃供應商之一。

李威德回憶，自小在家中廣告公司的環境耳濡目染，培養了跳脫框架思考的能力。他笑說：「我自己很瘋啦！喜歡亂想，所以想法會不太一樣。」高中就讀第一所學校時，他發現學校的商業課程已無法滿足自己的實務需求，反而經常協助同學解決問題。因此，他毅然離校，專注於累積實戰經驗。但家人認為還是要完成高中學歷，所以參考媽媽的就學經驗，選擇了南華高中兼顧事業與學業。

李威德強調，對品質的堅持，從視覺包裝到內在配方，他都力求完美。品牌所有產品全部通過SGS與ISO認證，確保消費者能安心享用。憑藉這份對品質的追求，「不貳光」與旗下品牌「熊后」在2024年榮獲「台灣百大糕餅伴手禮」殊榮。而「熊后」更以趣味性的設計與高品質，成為國際遊客眼中的伴手禮首選。

不僅在產品上下功夫，李威德對品牌體驗的設計也下足了力氣。在台北市赤峰街的「熊后」店面裡，獨具巧思的裝潢與設計，如仿國際藝術品的「膠帶牛軋餅」，吸引遊客駐足拍照。這些用心設計，展現了李威德將創意融入品牌的能力。

從小小的路邊攤到百大糕餅品牌，李威德回顧這一路走來的經營路程：「有些事情靠的是運氣，但當你全心投入，遇到機會時自然就能抓住。」用行動證明，只要有想法並付諸實踐，創意與堅持交織，再平凡的起點都能開創出不平凡的未來。