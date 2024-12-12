台灣港務公司獲「運動企業認證」　 打造健康職場深獲肯定

▲台灣港務公司蘇建榮研究委員(前排右四)率港務公司業務推動團隊，共同參加頒獎典。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司近年積極推廣企業運動風氣及員工健康促進活動，成效深受內外部肯定，繼去年獲頒康健雜誌CHR健康企業公民最高殊榮-白金獎，今年再度偕手轄下台中港務分公司榮獲教育部體育署的「運動企業認證」。該認證旨在鼓勵企業推動員工建立規律運動習慣，並強化企業社會責任(CSR)，彰顯企業對員工健康的重視與品牌價值；由台灣港務公司研究委員蘇建榮於昨(11)日代表出席受獎。

蘇建榮表示，台灣港務公司始終秉持「以人為本」的經營理念，致力於提供員工優良的工作環境和健康資源，鼓勵員工在工作之餘積極參與運動，提升身心健康。此次獲得「運動企業認證」，是對公司長期推動員工健康促進工作的高度肯定，也展現了公司推廣企業運動文化的決心與努力。



近年來，港務公司持續推動各類體育活動，涵蓋登山、健走、路跑、自行車、羽球、桌球、高爾夫等多項運動，參與對象不僅包含員工，更延伸至眷屬、港區相關機關CIQS公部門、航商業者及社區民眾等利害相關者，另臺中港務分公司自106年起辦理台中港區羽桌球聯誼活動，歷年計有2100人參與，打造「熱情、活力、安全、健康」幸福台中港。

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此外為響應交通部花蓮振興政策，港務公司陸續辦理花蓮太平洋公園-員工及眷屬健走活動三梯次及2024台灣港務盃花蓮鯉魚潭環潭路跑等活動，共創造約3000餘名之振興人流及千萬商機，展現港務公司不僅關注內部員工的健康，亦致力於對外引領港區運動風氣、企業運動與振興地方經濟，創造雙贏契機。

未來，港務公司將持續以實際行動支持員工健康促進與運動活動，以此深化企業文化，期望藉此增進員工凝聚力與幸福感，為公司創造更大價值。