快訊／台股收盤大漲143.17點　台積電漲20元至1060

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲143.17點，以23046.8點作收，漲幅0.63％，成交量3479.92億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲147.01點開出，指數開高走高，盤中最高達23189.29點，最低23030.48點，終場收在23046.8點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1060元，漲幅1.92％；鴻海（2317）下跌0.5元至188.5元；廣達（2382）下跌1元至286元；陽明（2609）下跌0.6元來到78.6元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.43元。
今天漲幅前5名個股為康霈*（6919）上漲52元，漲幅9.98％；全球傳動（4540）上漲4.55元，漲幅9.92％；和椿（6215）上漲6.4元，漲幅9.92％；遠雄（5522）上漲6.8元，漲幅9.88％；勝德（3296）上漲3.4元，漲幅9.87％。
跌幅前5名個股則為零壹（3029）下跌17元，跌幅9.94％；華冠（8101）下跌2.4元，跌幅9.84％；宏和（1446）下跌3.55元，跌幅7.45％；福懋油（1225）下跌4.6元，跌幅6.87％；台榮（1220）下跌1.25元，跌幅6.41％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|康霈*（6919）
|573.0
|▲52.0
|▲9.98％
|全球傳動（4540）
|50.4
|▲4.55
|▲9.92％
|和椿（6215）
|70.9
|▲6.4
|▲9.92％
|遠雄（5522）
|75.6
|▲6.8
|▲9.88％
|勝德（3296）
|37.85
|▲3.4
|▲9.87％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|零壹（3029）
|154.0
|▼17.0
|▼9.94％
|華冠（8101）
|22.0
|▼2.4
|▼9.84％
|宏和（1446）
|44.1
|▼3.55
|▼7.45％
|福懋油（1225）
|62.4
|▼4.6
|▼6.87％
|台榮（1220）
|18.25
|▼1.25
|▼6.41％
資料來源：證交所
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