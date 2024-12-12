快訊／台股收盤大漲143.17點　台積電漲20元至1060

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲143.17點，以23046.8點作收，漲幅0.63％，成交量3479.92億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲147.01點開出，指數開高走高，盤中最高達23189.29點，最低23030.48點，終場收在23046.8點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1060元，漲幅1.92％；鴻海（2317）下跌0.5元至188.5元；廣達（2382）下跌1元至286元；陽明（2609）下跌0.6元來到78.6元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.43元。

今天漲幅前5名個股為康霈*（6919）上漲52元，漲幅9.98％；全球傳動（4540）上漲4.55元，漲幅9.92％；和椿（6215）上漲6.4元，漲幅9.92％；遠雄（5522）上漲6.8元，漲幅9.88％；勝德（3296）上漲3.4元，漲幅9.87％。

跌幅前5名個股則為零壹（3029）下跌17元，跌幅9.94％；華冠（8101）下跌2.4元，跌幅9.84％；宏和（1446）下跌3.55元，跌幅7.45％；福懋油（1225）下跌4.6元，跌幅6.87％；台榮（1220）下跌1.25元，跌幅6.41％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 康霈*（6919） 573.0 ▲52.0 ▲9.98％ 全球傳動（4540） 50.4 ▲4.55 ▲9.92％ 和椿（6215） 70.9 ▲6.4 ▲9.92％ 遠雄（5522） 75.6 ▲6.8 ▲9.88％ 勝德（3296） 37.85 ▲3.4 ▲9.87％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 零壹（3029） 154.0 ▼17.0 ▼9.94％ 華冠（8101） 22.0 ▼2.4 ▼9.84％ 宏和（1446） 44.1 ▼3.55 ▼7.45％ 福懋油（1225） 62.4 ▼4.6 ▼6.87％ 台榮（1220） 18.25 ▼1.25 ▼6.41％

資料來源：證交所