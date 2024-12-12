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雙北蛋白區也出現「小宅化」現象　北投、五股縮水最多

雙北蛋白區也出現「小宅化」現象！北投、五股縮水最多（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

傳統上，小宅化現象多出現在都會區的精華地帶，但隨著房價的不斷高漲，「小宅化」也出現向外擴張跡象。永慶房產集團彙總台北市及新北市坪數減少最多的前五名行政區。其中，台北市平均坪數減少最多的是北投區，五年間平均坪數減少了5.2坪；新北市則是五股區居冠，平均坪數減少約7.9坪，平均單價則上漲了44.7%。

台北小宅化最明顯的是蛋白區！　價格、坪數呈現反差
台北市平均坪數面積縮減最多的行政區，是過往被視為台北「蛋白」的北投區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北投區距離台北市中心有一段距離，且有一大部分處於山區，過往房價相對於北市其他區域來說較為親民，但隨著市中心房價高漲、缺乏開發素地，帶動北投區等蛋白區房價上漲，且北投士林科技園區(北士科)設立後，工作及久居人口增多，建商也開始推出小坪數建案吸引單身、工作人士，讓北投區平均坪數少了5.2坪的空間，位居台北第一。

除了北投區，同樣屬於蛋白的南港區也登上榜單。陳金萍指出，過往南港區因部分土地屬保護區，發展較為不均，不過隨著台北蛋黃區價格攀高，加上南港區積極轉型，擁有東區門戶計畫、三鐵共構及軟體園區等利多，促使南港區房價猛漲，建商也推出總價較低的小宅產品。據統計，南港區平均單價從54.1萬元漲至75.0萬元，漲幅高達38.6%，成為此次統計中台北房價漲幅最多的區域，甚至一舉超越內湖、士林等區域，而平均坪數則從46.3坪降至41.7坪，減少4.6坪。

雙北蛋白區也出現「小宅化」現象！北投、五股縮水最多（圖／永慶房產集團提供）

五股區坪數縮水最嚴重！ 五年約少一間房間
新北市五股區從2020年的44.0坪縮減至2024年的36.1坪，減少約7.9坪，相當於一間房間大小，但房價在五年間平均單價從2字頭升至3字頭，漲幅高達44.7%。陳金萍指出，五股區過去一直被視為新北市的「房價凹陷區」，然而隨著洲子洋重劃區發展的逐漸到位，加上五泰輕軌的交通願景，為區域房市增添柴火。除了在地客外，也磁吸了不少雙北的首購族、小資族進駐，購屋需求穩定，帶動房價上揚，但在薪資增加幅度追不上房價上漲速度的狀況下，民眾只得紛紛轉往坪數較小的住宅產品，使得購屋坪數明顯縮減。

林口區房價五年漲五成！ 購屋坪數大縮水
林口區近年來發展快速，特別是機場捷運、智慧園區建設，以及半導體大廠在此設廠，都為該區吸引了大量人口，並推動了當地房市的熱絡，尤其吸引很多口袋較深的台北市購屋客、換屋族、退休族等族群，帶動房價迅速攀升。陳金萍指出，林口區2024年平均單價41.1萬元，近五年漲幅高達55.7%，房價漲勢十分猛烈，同時也讓民眾難以負擔，建商改採推出小坪數建案，也導致坪數縮水現象加劇。觀察林口區的平均坪數從2020年的56.5坪下降至2024年的51.4坪，減少了5.1坪空間，僅次於五股區。

雙北蛋白區也出現「小宅化」現象！北投、五股縮水最多（圖／永慶房產集團提供）

最後，陳金萍提醒，除了房價、家庭結構因素外，雙北市開發程度較高，土地供應日趨緊張，而建商為了應對成本壓力以及考量一般民眾的購屋預算，紛紛將重心放在較小坪數的住宅單位上，不少購屋族也直接以總價作為購屋標準，讓低總、低自備的小宅成為市場最吸睛的產品，都市住宅「小宅化」影響範圍恐持續擴大。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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