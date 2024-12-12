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800萬元房價險飛！永慶房屋張樽寶誠實為屋主補登公設才救回！

800萬元房價險飛！永慶房屋張樽寶誠實為屋主補登公設才救回！（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋張樽寶店長曾經幫助一名屋主完成10坪的公設補登，幫屋主挽回將近800萬元的房價！（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

賣房時，常見老公寓的陽台未補登在權狀中，導致賣屋時損失2-3坪的房價。但你知道老社區的公共設施所占坪數也有可能沒有登記嗎？永慶房屋張樽寶店長就曾經幫助一名屋主完成公設補登，補登後增加房屋權狀坪數10坪面積，以房屋最終以每坪81萬元的成交價格計算，等於幫屋主挽回將近800萬元價值！

公設未補登就賣房 恐損失鉅額房價
永慶房屋張樽寶店長指出，屋主的房屋位於一棟超過40年的大樓，由於當時法規不完整，社區的公設面積都未完整登記在房屋權狀中的「共有部分」。根據屋主房屋的條件，估計可以補登10坪左右，合計房屋約有54坪，根據當時每坪約80-85萬元的行情，房屋的價值應該在4320萬元至4590萬元之間。

張樽寶店長也向屋主分享，因為永慶長期深耕這棟社區，過去也曾幫忙住戶完成公設補登，有信心可以補登公設。張樽寶店長也提供誠實房價報告書，以及公設補登等相關資料給屋主參考。

永慶房屋誠實服務 搶救800萬元房價
屋主聽完分析並查看資料後，相當認同張樽寶店長的誠實態度以及專業服務，於是委託永慶房屋售屋。後來張樽寶店長順利幫助屋主完成10坪的公設補登，並在短時間內以每坪約81萬元，總價4385萬元順利成交。

屋主在開心之餘，表示自己先前找過其他房仲估價，但是該房仲都沒有說明有公設未補登的狀況，讓他險虧鉅額房價。張樽寶店長指出，若是未補登公設就出售房屋，以成交的81萬元單價推算，屋主恐會虧損超過800萬元，相當驚人！

公設也可補登 老宅屋主要注意！
張樽寶店長指出，許多老社區有防空避難室、停車位、水箱等公共設施，卻因為當時法規未要求而沒有登記。自民國71年法規修改，陽台和公設等共用部分的坪數可以登記在權狀中，讓房屋產權紀錄更全面，也讓房屋的權狀坪數明顯增加。

然而市場上有部分不肖房仲業者，看準大多數屋主不了解陽台、公設補登資訊，刻意不告知相關資訊聯手投機客購入房屋，完成陽台和公設補登後，轉手再以高價出售賺取高額差價。這也是台灣房產詐騙的常見手法，該名屋主恐怕就是遭遇到相同的詐騙狀況。

永慶保護消費者權益 推動預防房產詐騙講座
張樽寶店長指出，消費者若要避免遭到房產詐騙，最簡單的方式就是多諮詢不同的房仲業者，請對方提供完整的實價登錄資訊和社區行情分析，並詢問自家房屋是否有陽台補登或公設補登的條件，再選擇誠實房仲為自己服務，就能大幅降低遭到詐騙的風險。

永慶為了提升民眾的不動產防詐意識，與警察局、地政局，以及各地鄰里長合作，共同推動「預防房產詐騙公益講座」，分享房產詐騙手法、推動「地籍異動即時通」服務等。自今年6月推動以來，永慶房產集團已於全台舉辦超過500場，共有超過2萬名民眾受惠。民眾若對預防房產詐騙議題有興趣，可上永慶房屋門店進一步了解。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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