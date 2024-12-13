英特爾高層承認「代工分拆有可能」　股價應聲上漲2.3%

▲中國是英特爾晶片最大的市場，去年占該公司營收的27%。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，英特爾前執行長基辛格下台後，兩位領導英特爾的高層週四承認，如果明年推出的新晶片製造技術不成功，公司就可能被迫出售其製造業務。

由於英特爾致力奪回在製造業失去的領先地位，但錯過了由NVIDIA主導的AI熱潮，目前已損失了超過1000億美元的市值。

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在英特爾高層發表評論後，英特爾股價上漲約2.3%。

週四在舊金山舉行的巴克萊投資銀行會議上，米歇爾·約翰斯頓·霍爾索斯(Michelle Johnston Holthaus) 和大衛·津斯納(David Zinsner) 在上週前執行長基辛格(Pat Gelsinger) 被罷黜後被任命為聯合執行長。

在被迫將其最大的產品外包給競爭對手台積電之後，英特爾計劃利用該技術將旗艦PC晶片的製造重新轉移到內部。

霍爾索斯在談到了公司的產品和製造部門時表示，實際上，他們完全分開並且沒有聯繫。兼任財務長的Zinsner概述了英特爾如何將這個製造部門的財務和營運分離為獨立的子公司。Zinsner 表示，英特爾代工部門已經與英特爾其他業務分開運營，並正在建立一個獨立的營運委員會和業務流程軟體系統。