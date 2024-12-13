永慶房屋獲臺北市職場性平認證銅質獎與創意獎肯定

▲永慶房屋人資部協理塗振宏（右）從臺北市政府勞動局局長高寶華（左）手中，接獲「職場性別平等認證」獎盃。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房屋幸福職場贏得肯定！致力於打造多元、平等、包容的人資制度與職場環境，榮獲2024年臺北市政府勞動局「職場性別平等認證」銅質獎肯定。不僅是連續兩年獲得政府認證，今年更獲得了職場性別平等「創意獎」！12/8(日)於臺北市政府舉行表揚記者會，永慶房屋人資部協理塗振宏從臺北市政府勞動局局長高寶華手中，接獲「職場性別平等認證」獎盃。

臺北市政府勞動局局長高寶華致詞時表示，臺北市政府倡導職場性別平等的初衷是希望能跟隨國際性別平權的趨勢，打造一個多元共融的友善城市，「臺北市職場性別平等認證」自109年迄今已5屆，今年共有57家事業單位報名，也是報名家數最多的一年！顯見職場性別平等已經越來越獲得企業的重視，希望透過表揚得獎單位，吸引更多企業一起推動職場性別平等。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋深信「企業要永續經營，人才是重要關鍵」，營造一個平等、多元、共融的工作環境，不僅能讓每一個人才在永慶有尊嚴、安心、健康的發展，更可以促進員工之間的溝通、合作和信任，激發更多的創意。永慶在孫慶餘董事長的率領下，推動性別平等，從制度到文化，建立性別平等職場，讓員工一起和永慶永續發展。

▲永慶房屋致力於打造一個平等、多元、共融的工作環境，從制度到文化，建立性別平等的職場。

從制度到文化 公平薪獎、友善家庭制度獲性平認證

永慶房屋不僅規劃完整的性平政策，促進員工的性平意識、保障員工權益；制定優於法令的人資性平政策與福利，保障員工的權利，更提升企業內女性員工比例。塗振宏協理表示，在永慶，不論性別、年齡和背景，都有公平且透明的薪獎標準與機會，讓員工都有平等的機會和舞台盡情揮灑、展現個性和長才。例如，永慶為每一位業務新人設置公平的起跑線，無論性別、年齡，保障前12個月每月5萬收入，以利培育期間安心充電，並依職級設置同等底薪，再根據個人業績表現獲得業績獎金；也會根據員工職場適性和特長，量身打造專屬的職涯發展規劃。

永慶房屋更規劃育嬰支持計劃，提供新手爸媽多元彈性的工時措施與考核保護福利，減輕同仁壓力，不只提供女性員工育兒支持，也鼓勵男性員工承擔家庭責任，同時更規劃「幸福時光、天倫之樂」等福利假，讓同仁有更多時間參與家庭生活，建構友善家庭職場。

塗振宏協理說明，房仲是幫助消費者圓成家夢的職業，我們也希望每一個夥伴都能在永慶兼顧工作、生活與家庭。因此，永慶推動「團隊合作」的企業文化，業務新人從報到第一天就有專屬師父指導，需要幫忙時，店裡的店長、師父、以及學長姐們都很樂意協助或補位，而且提供協助的夥伴們可以共享業績。因此，業務們都可以放心地休假，翻轉傳統業務「職場孤狼」的印象。

▲永慶房屋榮獲2024年臺北市政府勞動局「職場性別平等認證」銅質獎與創意獎肯定。

打破壁壘 發揚女力韌性

以往男性居多的房仲業務工作，近年來也越來越多女性投入其中。塗振宏協理表示，許多刻板印象中會覺得業務工作比較適合男性，但永慶發現女性有很多擔任房仲業務的潛力與優勢，像是親和力高、容易贏得客戶信賴；觀察更細微，推薦物件成功率高等等。永慶房屋也希望協助更多女性，在職場上發揮實力、獲得成功。近年來積極推廣女性業務標竿，展示永慶女力在各個面向大放異彩的成功案例，希望藉此激勵更多女性來永慶創造成功。

有人擔心女生業務要帶客戶看房子會不會有危險？塗振宏協理分享，在帶看時都能與師父或其他同事一起行動，永慶房屋非常重視女性員工的職場安全，在團隊合作的工作氛圍中，彼此幫忙成為一種默契。讓女性可以全力衝刺，真正滾動男女職場平等。

「幸福職場」在永慶！推動聰明工作健康生活

永慶房屋著重提升企業DEI ( Diversity, Equity and Inclusion）職場文化，廣納多元人才，發掘每人的特質與專長，並為員工打造聰明工作健康生活職場，建立注重團隊合作的工作模式，有效強化員工的向心力及提升工作效率，破除業務工作就是沒日沒夜工作的刻板印象。

塗振宏協理分享，Work-life balance時代已經來臨，在工作與生活中找出平衡點是企業要為員工考量的，永慶房屋規劃多元假別，幫助員工在工作上努力之餘，能有充分休息，而面對員工步入家庭，提供新手爸媽彈性的工時措施與考核保護福利，陪伴員工安穩、幸福度過每個人生階段。

「性別平等不是口號，而是實際行動！」永慶房屋將性平概念落實到每個人資制度上，方方面面考量員工所需，創造一個有發展性、多元平等的職場，未來也會不斷優化人資政策，為員工建立有心理安全感的「幸福職場」。