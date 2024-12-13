夜市烤玉米「2支293元」他怒喊難吃！內行曝背後成本：費時又費工

▲烤玉米是夜市超夯美食。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

烤玉米是台灣傳統美食，不少夜市都有專門販售的攤子，讓人吃了欲罷不能，有民眾日前到夜市買烤玉米，兩支居然要價293元，讓他超傻眼。就有網友指出，烤玉米現在居然逼近150元，而且大家都還願意買單，且吃得很開心，「成本有沒有翻10倍？」對此，網友表示，貴在人工跟時間成本。

原PO在PTT發文，「烤玉米到底憑啥那麼貴？」烤玉米製作簡單，塗抹醬料後拿去烤，一支居然可以賣到150元，看到很多人吃得津津有味，還覺得這樣的價格很值得，「我整個醉了，烤玉米到底是X小？成本有沒有翻10倍了？誇張」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友列出背後的成本，「貴在人工」、「技術，器材跟時間」、「木炭、醬料、租金、人工」、「玉米要先煮煮完才能拿去烤，所以真的花的時間很長」、「是不是有人不知道現在玉米很貴」、「因為一支要烤很久，時間成本高」、「攤車要賺就是看擺出來的時間能賺多少，烤玉米沒辦法大量賣，同樣時間能生出的玉米，就是沒辦法像隔壁賣香腸的一樣多支，那只能把定價拉高」。

據了解，有網友在Threads發文，買夜市烤玉米，2支竟要293元，「是我太窮還是玉米太貴，被這物價嚇死，然後不好吃，外層烤得硬邦邦」。根據《三立新聞》報導，業者表示，目前售價為每兩19元，現場擺放玉米供顧客挑選，玉米大小不一，平均價格在100元上下，秤重後會告知價格，顧客同意後才會進行烤製。

業者表示，顧客挑選了特大的玉米再發文嫌貴，讓他感到難以理解，也強調購買過程無爭執，一切正常。業者也提到，颱風過後玉米價格飆漲，而他們家只選用品質特優的玉米，當天現採現賣，再加上東部運輸的成本較高。