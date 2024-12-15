統一資訊AI服務機器人平台　攜樺漢科技系統整合推多元解決方案

▲統一資訊推出企業 AI 服務機器人平台。（圖／統一資訊提供）

記者廖婕妤／台北報導

企業導入生成式AI技術成為未來競爭力的關鍵，卻面臨不夠精準、資料安全疑慮等問題，統一（1216）企業集團子公司統一資訊與樺漢科技 （6414） 聯手推出企業「AI 服務機器人」，運用 RAG（檢索增強生成）技術連結企業內部知識庫，提供一站式解決方案，打造營業數據生成、智能客服等專案型機器人，導入最快只要1周，可以更低成本、更高效率實現 AI 轉型。

統一資訊推出企業「AI 服務機器人」，運用RAG技術，以「安全、自主、多元、擴充」4大特色，提供一站式的解決方案；結盟樺漢科技系統整合智慧方案服務推廣全球，協助企業加速轉型、創新AI融合。

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樺漢科技表示，統一資訊 AI 服務機器人的安全隱私設計與快速部署特點，結合樺漢軟硬體一站式解決方案，實現從硬體到軟體、從影像辨識到人員訓練的整合應用。此外，憑藉大語言模型的運算系統及生成式 AI 資料庫技術累積，為企業提供更智能、更高效的 AI 應用服務，全面提升營運效率與競爭優勢。

以零售業為例，統一資訊「AI 服務機器人」平台的「營業數據分析機器人」，整合ERP系統，能快速生成銷售報告與數據分析，可減少傳統人工處理時間 70%，報告生成速度提升80%，讓生成營業情報資訊的效率倍增。

另一個應用場景是運用於企業直接面對消費者的「智能客服機器人」，透過自動化處理常見查詢，通話處理量增加三倍，處理時間平均減少 50%，可以提升客戶滿意度達 30%，幫助企業贏得更高的客戶忠誠度與回購。