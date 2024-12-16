明年美國線長約價估加高3百至5百美元　現貨價估比今年低

▲明年美國線長約價估約加高300-500美元。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司透露，貨櫃船公司已經開始與沃爾瑪、好士多、三星等超大型直客談判明年5月新年度長約運價，目前船公司開出的價格每大箱(40呎櫃)要比去年高500-800美元，估計實簽價格約加高300-500美元，但是明年的現貨價估計很難有今年的高水平。

今年美西長約價多數簽在1500-1800美元之間，美東線在2500-2800美元之間，但市場傳出三星有簽到美西1200美元超低價，不過不論簽多少，在現貨市場運價高漲時，船公司透過徵收旺季附加費，或是長約價與現貨價配比方式，調高實收運費。

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超大型攬貨公司分析，今年因為有10月美東罷工危機，美國進口商提早進貨，讓市場價量齊揚，明年1月15日美東雖有罷工可能，但是估計是短期罷工，關稅問題會讓貨量忽高忽低，由於船噸持續增長，估計明年全年現貨市場運價水平不會高於今年。

但因船公司透過控艙調節運價已經做得很熟練，市場運價走低的時候會透過減班穩住運價，讓運價維持在獲利水平之上，加上長約價簽得比去年高，已確保一定獲利，如果美西長約價是簽在2300美元，約比成本價1600美元高出約700美元。有業者認為，明年貨櫃船公司全年獲利可以用今年第四季的獲利來推估。

不過也有業界資深高階認為，明年最要擔心的是紅海危機結束，敘利亞反抗軍推翻阿賽德政權是個徵兆，中東情勢正在快速變化，胡塞若失去靠山，讓紅海危機解除，船隻不須繞行好望角，會釋放出約10%運力，加上明年增加的新造船，運力過剩情形就會變得相當嚴重。