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宏達電前進上海　首推「聖家堂：永恆高第」XR展

▲▼宏達電前進上海，首推「聖家堂：永恆高第」XR展。（圖／業者提供）

▲宏達電前進上海，首推「聖家堂：永恆高第」XR展。（圖／業者提供）

記者高兆麟／台北報導

宏達電與上海曼恆數字技術股份有限公司及Mac Guff Ligne集團旗下的創新實驗室Small Creative一同合作，於上海首度推出「聖家堂：永恆高第」XR展覽。全程透過360度全景還原高第經典建築與XR沉浸式體驗，讓民眾探索自然與藝術的完美融合，感受建築生命的律動。

宏達電基於領先業界的LBE大太空技術，以無線輕便頭顯取代傳統背包套裝，憑藉市面最高的雙眼5K分辨率與120度廣視場角，細膩還原高第建築細節。創新的眼球追蹤與手部互動技術，結合人體工學設計，帶來極致沉浸與舒適配戴體驗，將以領先技術與設備顛覆傳統XR體驗，開啟一場近半小時的視覺饗宴。

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▲宏達電前進上海，首推「聖家堂：永恆高第」XR展。左起上海曼恒数字技術股份有限公司副總經理侯钰钰與VIVE Arts 執行總監葉心宇。（圖／業者提供）

▲宏達電前進上海，首推「聖家堂：永恆高第」XR展，左起上海曼恒数字技術股份有限公司副總經理侯钰钰與VIVE Arts 執行總監葉心宇。（圖／業者提供）

而展場中所使用的HTC VIVE Focus Vision這款一體機擁有雙眼5K解析度與120度超廣視野角，細膩呈現每個建築靈感，讓高第的設計彷彿觸手可及。創新的眼球追蹤技術能夠自適應瞳距調節，加上人體工學設計，帶來無與倫比的舒適體驗，而精準的手部追蹤則讓你每一個動作都在虛擬世界中煥發生機。

此次幕後重要推手的上海曼恆數字技術股份有限公司成立於2007年，自成立以來即開始虛擬實境業務的創新科技，專注於XR引擎、互動技術、沉浸式顯示器。曼恆數字致力於推動文娛領域的文化展示與體驗創新，將以其虛擬實境技術積累，為觀眾帶來全新沉浸式體驗。

「聖家堂：永恆高第」XR展覽是上海首場建築藝術XR體驗，藉由踏進西班牙加泰羅尼亞著名建築師安東尼·高第·伊·科爾內特色彩斑斕的奇觀世界, 高第以自然為靈感，將曲線、光影與色彩融入建築設計中，開創了獨特的現代主義風格。他的作品不僅是建築，更是藝術與生命的交響，代表作包括古埃爾宮、巴特羅之家、米拉之家等。然而，他一生最重要的作品聖家堂至今未完工，卻已成為全球建築史上的重要指標之一，也讓無數人繼續追尋他的藝術夢想。

「聖家堂：永恆高第」XR展覽探索巴塞隆納聖家堂、古埃爾宮、巴特羅之家等世界遺產奇蹟，穿越回20 世紀初的巴塞隆納，走進他的工作室。在高第的聲音指引下，親身經歷高第大師如何從大自然中汲取靈感，將波浪線條、動物形態和光影交錯融入他的建築語言。最終，觀眾將接過高高第未竟的使命，在虛擬空間中親手參與聖家堂的建造，共同完成這座象徵性的永恆之作。

此次的內容創作Small Creative團隊擁有30年動畫、視覺特效與文化專案經驗，專精打造涵蓋沉浸式裝置、數位藝術、全像影像及沉浸式劇場等領域的創意內容。而上海曼恆數位則是最早從事虛擬實境業務的創新技術企業之一，專注於XR引擎、互動技術、沉浸式顯示器等開發。近年來曼恆數位致力於推動文娛領域的文化展示與體驗創新，將以其虛擬實境技術積累，為觀眾帶來全新沉浸式體驗。

這次的「聖家堂：永恆高第」XR展覽特別選在上海復星藝術中心，位於上海外灘金融中心地塊內，一開幕旋即以「會跳舞的建築」聞名世界。由英國兩大知名建築事務所－曾為英國世博館操刀的赫斯維克（Thomas Heatherwick）與福斯特建築事務所（Foster+Partners）共同設計建造，Thomas全球最知名的代表作要屬紐約哈德遜廣場的Vessel一案。許多國際知名的建築師和藝術家，包括安藤忠雄、草間彌生等都在此場域舉辦過特展。

此建築外觀最大的高點即三層金色可轉動幕簾，融合了中西文化元素，既如中國古代冠星，又似西方豎琴。窗簾每天四個時間配合音樂定點轉動，宛如一棟「會跳舞的房子」盛放在外灘沿岸。

藝術中心定位於當代、國際及觀眾互動性強的藝術，除了精選高品質藝術展覽之外，也致力幹舉辦各類公眾教育活動，透過講座、論壇、電影放映、工作坊等形式為大眾提供與文化藝術親密接觸的機會。作為一個多功能性空間，復星藝術中心也兼具承辦國際會議、品牌活動、小型表演等多種功能。

關鍵字： 宏達電

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