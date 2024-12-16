快訊／台股收盤上漲19.42點　台積電漲20元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（16日）開高走高，加權指數終場上漲19.42點，以23039.9點作收，漲幅0.08％，成交量4087.83億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲186.73點開出，指數開高走高，盤中最高達23264.4點，最低22959.91點，終場收在23039.9點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1085元，漲幅1.88％；鴻海（2317）下跌4.5元至182元；廣達（2382）下跌10.5元至275元；陽明（2609）下跌1.5元來到78.9元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.08元至9.31元。

今天漲幅前5名個股為大飲（1213）上漲1.3元，漲幅10％；商億-KY（8482）上漲6.3元，漲幅9.95％；揚智（3041）上漲3.3元，漲幅9.94％；橋椿（2062）上漲3.15元，漲幅9.87％；佳能（2374）上漲4.8元，漲幅9.56％。

跌幅前5名個股則為富世達（6805）下跌100元，跌幅10％；一詮（2486）下跌12元，跌幅9.96％；聯鈞（3450）下跌25.5元，跌幅9.9％；光聖（6442）下跌62元，跌幅9.89％；興能高（6558）下跌3.75元，跌幅9.83％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大飲（1213） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 商億-KY（8482） 69.6 ▲6.3 ▲9.95％ 揚智（3041） 36.5 ▲3.3 ▲9.94％ 橋椿（2062） 35.05 ▲3.15 ▲9.87％ 佳能（2374） 55.0 ▲4.8 ▲9.56％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富世達（6805） 900.0 ▼100.0 ▼10.0％ 一詮（2486） 108.5 ▼12.0 ▼9.96％ 聯鈞（3450） 232.0 ▼25.5 ▼9.9％ 光聖（6442） 565.0 ▼62.0 ▼9.89％ 興能高（6558） 34.4 ▼3.75 ▼9.83％

資料來源：證交所