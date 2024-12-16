快訊／台股收盤上漲19.42點　台積電漲20元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（16日）開高走高，加權指數終場上漲19.42點，以23039.9點作收，漲幅0.08％，成交量4087.83億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲186.73點開出，指數開高走高，盤中最高達23264.4點，最低22959.91點，終場收在23039.9點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1085元，漲幅1.88％；鴻海（2317）下跌4.5元至182元；廣達（2382）下跌10.5元至275元；陽明（2609）下跌1.5元來到78.9元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.08元至9.31元。
今天漲幅前5名個股為大飲（1213）上漲1.3元，漲幅10％；商億-KY（8482）上漲6.3元，漲幅9.95％；揚智（3041）上漲3.3元，漲幅9.94％；橋椿（2062）上漲3.15元，漲幅9.87％；佳能（2374）上漲4.8元，漲幅9.56％。
跌幅前5名個股則為富世達（6805）下跌100元，跌幅10％；一詮（2486）下跌12元，跌幅9.96％；聯鈞（3450）下跌25.5元，跌幅9.9％；光聖（6442）下跌62元，跌幅9.89％；興能高（6558）下跌3.75元，跌幅9.83％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大飲（1213）
|14.3
|▲1.3
|▲10.0％
|商億-KY（8482）
|69.6
|▲6.3
|▲9.95％
|揚智（3041）
|36.5
|▲3.3
|▲9.94％
|橋椿（2062）
|35.05
|▲3.15
|▲9.87％
|佳能（2374）
|55.0
|▲4.8
|▲9.56％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富世達（6805）
|900.0
|▼100.0
|▼10.0％
|一詮（2486）
|108.5
|▼12.0
|▼9.96％
|聯鈞（3450）
|232.0
|▼25.5
|▼9.9％
|光聖（6442）
|565.0
|▼62.0
|▼9.89％
|興能高（6558）
|34.4
|▼3.75
|▼9.83％
資料來源：證交所
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