納斯達克100成分股增刪3檔！美超微遭剔除　比特幣概念股入選

▲比特幣概念股入選納斯達克100成分股。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

納斯達克100指數公佈年度成分股調整結果，增刪各3家公司，最受外界矚目是才暫免於下市、有「AI妖股」之稱的美超微（SMCI）確定遭踼除，而新增今年漲幅超過500%的比特幣概念股MICROSTRATEGY（MSTR）。

根據《CNBC》報導，此次納斯達克100指數新增PALANTIR、比特幣概念股MICROSTRATEGY、AXON，另Illumina、美超微與莫德納將被移除，調整後結果將於12月23日星期一開盤前生效。

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美超微先前爆發的審計醜聞重創，股價跌落神壇，後納斯達克交易所獲准財報延後交出才暫脫離免於下市窘境，但市場再傳出，恐被踢出納斯達克100指數，惟隨著名單公布，確定遭剔除。

美超微因受將遭剔除納斯達克100指數股價呈弱勢回檔，13日以下跌1.48美元或3.9%、36.45美元作收。

至於入選的MicroStrategy，根據先前《路透社》報導，MicroStrategy本業是商業智慧軟體供應商，但公司並不靠本業賺錢，而是由業外比特幣投資收益來挹注獲利。隨著川普當選美國總統，其支持加密貨幣產業態度，帶動比特幣價格突破10萬美元，MicroStrategy股價也急速飛漲。

MicroStrategy在13日以上漲16.48美元或4.2%、408.67美元作收，市值來到979.37億美元，難以想像是去（2023）年底美股封關交易時MicroStrategy僅63美元，統計今年漲幅高達547%。

