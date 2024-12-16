新燃料發展變動中　萬海部分甲醇船採甲醇預備、MOL的LNG船改用氨

▲法國達飛航運的LNG船。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

船用新燃料的發展持續變化中，國際海事組織(IMO)將船用新燃料碳排以全生命週期計算後，讓只造甲醇船的馬士基將後續20艘新造船轉向LNG；萬海航運向台船新訂造的甲醇船，則傳出前面10艘先採甲醇預備；日本商船三井新訂造的LNG船，則是決定改用氨燃料。

市場傳出萬海公告在台船訂造的12+4艘8千箱(20呎櫃)甲醇雙燃料貨櫃船，前面10艘決定採取取甲醇預備，是因目前船隻造價太高，對此萬海回應表示和造價無關，主要是替代燃料供應前景尚未明朗化。

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業界指出，去年7月國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第80屆會議(MEPC 80)決議船用燃料碳排以全生命週計算，讓灰甲醇碳排效率落後LNG。

LNG是天然的產品，灰色甲醇是以石化原料生產，計算含生產過程的全生命週期，而不是從開始使用起算，LNG的減碳效果達20%，甲醇變成只有11%，致使LNG使用效期有15年，灰甲醇只有10年，而綠甲醇的售價估計是一般燃油的四、五倍價，供應鏈也有疑慮。

目前全球只有釜山、上海、新加坡、鹿特丹等14個港口有能力為船舶進行甲醇加注，其中同時完成過甲醇加注與裝卸作業的只有新加坡港與上海港，而提供LNG加注的港口約有兩百個。

LNG雖有其優勢，但上週商船三井(MOL)宣佈將其在中國訂購的最新一批Newcastlemax型散裝船的燃料系統從LNG改為氨燃料，歐洲驗船機構台灣公司高階指出，日本政府與業界致力氨的研究製造，氨是零碳排的綠色燃料，而船舶主機大廠MAN的氨燃料主機近期有了重要進展，開始進行測試，預計2026可以量產，應該是MOL轉向的主因。

名列日本三大船公司的MOL，是向青島北海船舶重工下單建造4艘21萬噸Newcastlemax大海岬型船，預計這些船隻將於2027至2028年間交付。