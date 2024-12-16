ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

新燃料發展變動中　萬海部分甲醇船採甲醇預備、MOL的LNG船改用氨

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運，上個月開始下單訂造甲醇燃料船。（圖／達飛通運提供）

▲法國達飛航運的LNG船。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

船用新燃料的發展持續變化中，國際海事組織(IMO)將船用新燃料碳排以全生命週期計算後，讓只造甲醇船的馬士基將後續20艘新造船轉向LNG；萬海航運向台船新訂造的甲醇船，則傳出前面10艘先採甲醇預備；日本商船三井新訂造的LNG船，則是決定改用氨燃料。

市場傳出萬海公告在台船訂造的12+4艘8千箱(20呎櫃)甲醇雙燃料貨櫃船，前面10艘決定採取取甲醇預備，是因目前船隻造價太高，對此萬海回應表示和造價無關，主要是替代燃料供應前景尚未明朗化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業界指出，去年7月國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第80屆會議(MEPC 80)決議船用燃料碳排以全生命週計算，讓灰甲醇碳排效率落後LNG。

LNG是天然的產品，灰色甲醇是以石化原料生產，計算含生產過程的全生命週期，而不是從開始使用起算，LNG的減碳效果達20%，甲醇變成只有11%，致使LNG使用效期有15年，灰甲醇只有10年，而綠甲醇的售價估計是一般燃油的四、五倍價，供應鏈也有疑慮。

目前全球只有釜山、上海、新加坡、鹿特丹等14個港口有能力為船舶進行甲醇加注，其中同時完成過甲醇加注與裝卸作業的只有新加坡港與上海港，而提供LNG加注的港口約有兩百個。

LNG雖有其優勢，但上週商船三井(MOL)宣佈將其在中國訂購的最新一批Newcastlemax型散裝船的燃料系統從LNG改為氨燃料，歐洲驗船機構台灣公司高階指出，日本政府與業界致力氨的研究製造，氨是零碳排的綠色燃料，而船舶主機大廠MAN的氨燃料主機近期有了重要進展，開始進行測試，預計2026可以量產，應該是MOL轉向的主因。

名列日本三大船公司的MOL，是向青島北海船舶重工下單建造4艘21萬噸Newcastlemax大海岬型船，預計這些船隻將於2027至2028年間交付。

關鍵字： 新燃料變動中萬海甲醇預備MOL改用氨

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雲豹能源「激勵員工」　擬砸近3.5億買回自家股票

雲豹能源「激勵員工」　擬砸近3.5億買回自家股票

雲豹能源（6869）今日公告，董事會決議買回庫藏股，預定買回1500張，買回價格區間落在170至230元，總金額上限則約3.45億元，目的則為激勵員工及提昇員工向心力，擬買回本公司股份轉讓予員工。

2024-12-16 16:04
台塑四寶好苦！台化跌破3字頭　寫22年來新低

台塑四寶好苦！台化跌破3字頭　寫22年來新低

石化業景氣低迷，台塑四寶近期股價不斷下墜，其中台化（1326）今（16）日股價更是跌破3字頭，終場收29.9元，下跌1.8％或0.55元，寫下22年來新低；台塑化（6505）最低報36.65元，也創下掛牌以來新低。

2024-12-16 14:37
抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

上市高價股富世達（6805）受惠蘋果摺疊手機需求題材獲外資力捧，股價寫下1120元新高後利多鈍化連3日交出黑棒，今（16）日更出現帶量下殺、以跌停價900元作收的慘況。由於富世達單日跌100元，相當於抱一張賠逾10萬。

2024-12-16 14:08
王世堅喊「薯條三兄弟」助炒房！金管會祭4措施防堵　3檔臉綠

王世堅喊「薯條三兄弟」助炒房！金管會祭4措施防堵　3檔臉綠

立委王世堅指出本國銀行透過租賃公司授信餘額高達3,892億元，當中八大行庫貸給融資租賃公司千億元，有相當比例又轉手借給建商，金管會擬祭出4道措施防堵，中租-KY（5871）盤中跌幅逾4%，創下113.5元波段低點，為2020年6月下旬以來新低，裕融（9941）、和潤企業（6592）分別挫低5%、2.5%。

2024-12-16 12:51
蜜月失靈！全福生技掛牌首日跌破承銷價　中籤慘套

蜜月失靈！全福生技掛牌首日跌破承銷價　中籤慘套

新股掛牌蜜月行情失靈！眼藥開發業者全福生技（6885）今（16）日掛牌首日出師不利，開盤31.9元失守承銷價32.31元，盤中最低挫至30.55元，中籤慘套。

2024-12-16 12:09
蘋菓西打回歸！大飲連拉2根漲停　股價寫6年來新高

蘋菓西打回歸！大飲連拉2根漲停　股價寫6年來新高

「蘋菓西打」母公司大飲（1213）經歷食安危機後強勢復出，透過賣地將欠款全數清償，相關產品也恢復上架，繼上周五股價漲停後，今（16）日再以漲停價14.3元開出鎖死，寫2018年7月以來新高。

2024-12-16 09:32
快訊／日圓「0.2147」刷3周最甜　10萬台幣多換3.4萬日圓

快訊／日圓「0.2147」刷3周最甜　10萬台幣多換3.4萬日圓

日圓甜甜價再現！受惠日本央行有望本周不升息影響，日圓走貶，台銀今（16）日上午日圓第一盤現鈔賣出價「0.2174」再刷3周最甜，10萬台幣可較9月高點多換3.4萬日圓。

2024-12-16 09:31
就安基金遭濫用　洪申翰強調：1個月內提出強化機制

就安基金遭濫用　洪申翰強調：1個月內提出強化機制

民眾黨團總召黃國昌今日召開記者會，持續揭露就安基金濫用情形，包括花錢養親綠媒體、喬遷記者會、作影片等等，怒批「大內宣、養綠媒、拍馬屁，太有錢了花錢不手軟」；對此，勞動部長洪申翰今（16）日強調，會在1個月內提出強化把關就安基金支用的具體機制，檢調已開始調查，勞動部絕不迴避，也希望不要因大家的質疑，變成一竿子否定整個就安基金的使用，還是有很多勞工非常需要就安基金。

2024-12-16 11:34
中美晶「預支特休」利空難消　盤中跌逾3%

中美晶「預支特休」利空難消　盤中跌逾3%

太陽能廠中美晶（5483）遭遇宜蘭廠停工、員工預支特休利空影響，今（16）日股價持續下挫，早盤來到143.5元，跌4.5元或3.04%。

2024-12-16 09:51
比特幣又升天！　大戶進場衝破10.6萬美元新高

比特幣又升天！　大戶進場衝破10.6萬美元新高

比特幣狂漲再度出現狂漲！受惠「鯨魚交易」大戶增加、微策略（MicroStrategy）今（16）日亞洲盤交易時段衝破10.6萬美元大關，再刷歷史新高。

2024-12-16 08:52

讀者迴響

熱門新聞

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

快訊／日圓「0.2147」刷3周最甜　10萬台幣多換3.4萬日圓

320萬人注意！16檔台股ETF本周除息　4檔季配高息款買氣佳

恐剩三流的人報考！高普考應屆畢業生「11年減86%」

比特幣又升天！　大戶進場衝破10.6萬美元新高

台積電熊本廠　3個月送1張機票！1年就拿永久居留

氫能國家隊名單曝光！　台達電：未來5年從台灣供應全世界

台塑四寶好苦！台化跌破3字頭　寫22年來新低

王世堅喊「薯條三兄弟」助炒房！金管會祭4措施防堵　3檔臉綠

ATM卡位百貨公司　台新銀簽定新光三越21台機器放置租約

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366