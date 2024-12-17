郭明錤爆輝達利空　GB300、B300過熱爭議大

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名分析師郭明錤今日發文更新NVIDIA GB300/B300 DrMOS測試，認為目前GB300/B300開發所測試的DrMOS包括AOS的5x5和MPS的5x6，根據他最新供應鏈調查顯示，AOS的DrMOS出現嚴重過熱問題，不過MPS訂單趨勢可能不如市場想像的那麼糟。

郭明錤表示，NVIDIA優先測試AOS 5x5 DrMOS的原因，第一是增強對MPS的議價力以降低成本，第二是AOS擁有更豐富的5x5 DrMOS設計與生產經驗。除DrMOS本身設計造成嚴重過熱問題外，問題也可能源於DrMOS以外的設計不足（如系統散熱管理）。

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郭明錤指出，若問題未解決，為避免GB300/B300系統量產延期，NVIDIA可能會積極引入新5x5 DrMOS供應商 (如要求MPS提供測試用的樣品)，或更積極測試MPS的5x6 DrMOS。無論採何種做法，可能都會在短期內影響市場共識對AOS未來訂單的高度樂觀預期。

郭明錤認為，雖5x6 DrMOS成本較高，但具更佳散熱效能，若5x5過熱問題無法改善，改用5x6的機率將上升並有利於MPS (該公司在5x6設計有技術優勢)。

郭明錤總結，目前GB300/B300離量產仍有一段時間，此事件不代表AOS最終無法受益於GB300/B300。然而，為避免重蹈GB200/B200延期覆轍，無論是NVIDIA積極尋找新5x5 DrMOS供應商，或改積極測試MPS 5x6 DrMOS，短期內可能都會影響市場對AOS訂單趨勢的信心。