「核能可帶來能源安全」　諾貝爾獎得主朱棣文：台灣應重新思考

▲「永續發展的電力與動力論壇」18日在台北舉行。（圖／鄭思楠攝）

圖文／CTWANT

諾貝爾物理學獎得主、美國能源部前部長朱棣文（Steven Chu）18日在永續發展的電力與動力論壇上，以「邁向電力超載及實現溫室氣體淨零排放的其他挑戰」為題開講。談到核能議題時，他直言，「我知道核能在台灣很具爭議，但核能可以帶來能源安全，懂技術的人必須勇敢發聲，台灣不管什麼黨派的政治人物都應重新思考核能使用。」

台北政經學院基金會、台灣經濟研究院、中華經濟研究院、中央研究院、政治大學台灣研究中心及台北政經學院，於今（18）日在台北福華國際文教會館舉辦 「永續發展的電力與動力論壇」。朱棣文是全球知名的物理學家，1997年因研發出雷射冷卻與光學捕捉原子技術榮膺諾貝爾桂冠，在美國總統歐巴馬執政時期擔任能源部長。

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朱棣文指出，目前台灣規劃是以天然氣為主，但天然氣的費用十分昂貴，「而且我知道台灣沒有很完善的天然氣儲存設施，近來軍事演習不斷，萬一被圍攻，台灣會遇到很嚴重的能源安全問題。」

談到核能議題時，朱棣文舉例表示，美國加州原本計畫關閉2座核電廠，他曾向州長表達不同看法，認為目前要做的是提升核電廠的安全性，而不是關閉它，最新消息是，該座核電廠確定至少延役20年，「幾個月後我再碰到對方，我告訴他，『你做了一個正確的確定』，所以我自己認為，懂技術的人必須要勇敢的發聲。」

他直言，「我知道核能在台灣很具爭議。」朱棣文進一步解釋，全世界現在已經逐步擴大核能發電趨勢，美國民眾的態度也在改變，「核能可以帶來能源安全，我可以這麼說，當風不再吹、太陽不再閃耀，電力需要更多喘息空間。」

朱棣文呼籲，希望民眾能說服不同黨派的政治人物重新思考核能使用，否則使用化石燃料發電極為昂貴，且有產業外移危機。

至於核電廠安全問題，朱棣文談到，觀察每單位電力造成死亡率數據，死亡率最高為褐煤，後依序為煤、石油、生質、天然氣、水力（水壩故障致災造成淹死風險）、風能，接下來才是核能，可見核能更加安全，核能甚至比煤炭安全1000倍。

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