台泥入選DJSI指數雙成分股　旗下能元科技獲航太等級認證

▲台泥入選DJSI雙成分股。（圖／台泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）宣布，入選道瓊世界及新興市場雙指數雙成分股，創下台灣建材行業首例，亦為大中華與東北亞第一家水泥產業入選道瓊永續指數（DJSI）企業，整體成績為85分、排名世界建材業第二位，其中環境面分數衝上全球建材業第一。

台泥表示，環境面向的氣候策略包括製程碳排放績效、範疇三目標設定與盤查管理、氣候治理薪酬連結與財務量化分析、內部碳定價及低碳產品生產等10項指標獲滿分100分；台泥發布世界建材業首本自然相關財務揭露報告TNFD，實施生物多樣性風險評估、製程空氣排放物管理與能源使用效率、社會面提前接軌歐洲人權盡職調查CSDDD與延伸供應鏈ESG計畫皆拿下產業最高分，整體ESG揭露之透明度與品質獲4項滿分肯定。

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台泥指出，建築材料業每年僅前10%入選 DJSI 指數，由於名額較其他產業少，相對競爭更為激烈，台泥今年成績大幅成長15%，雙雙入選世界及新興市場指數；台泥自2018年起積極提升替代料使用比率Co-processing、開發低碳新建材提供建築業綠色材料，並推動低碳、氣候與自然議題之利害關係人溝通，從員工、上下游供應商、客戶到社區凝聚氣候減緩與調適的意識，都是全球邁向淨零社會的具體實踐。

另台泥旗下能元科技Molicel所生產的超高性能三元鋰電池，日前取得國際航空航天業的AS9100:D認證，也是台灣第一個取得航空等級認證的電芯品牌。

台泥表示，透過取得AS9100:D認證，代表能元科技具備提供尖端超高功率電池的能力，能夠為未來的電動航空業提供動力，更鞏固能元科技在要求嚴格的航空、航太和俗稱飛天計程車的eVTOL空中電動飛行器產業中值得信賴的供應商地位；目前能元科技所生產的INR-21700-P45B電池在全球eVTOL市場占有率居首。

能元科技總經理薛人禎表示，在全球安全與公共安全至關重要的產業中，AS9100認證代表Molicel對最高品質標準的承諾。這一成就進一步強化我們在eVTOL產業中的競爭力，並推動電池技術的進一步突破，特別是在能量密度、容量與安全性等關鍵領域，為eVTOL技術的成功奠定基石。

此外，AI誕生加速了電力的需求，能元科技已經成功打入AI供應鏈，已正式出貨5kW的BBU（電池備援電力模組）電池給一家全球知名雲端服務商，目前也正與另外三家BBU客戶開發下一代電池。