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保險業看台灣海域危險性高必須從嚴管理　擱淺油輪因天冷抽油慢

▲港務公司與海事公司討論抽油工法。（圖／台中港務分公司）

▲港務公司與海事公司討論抽油工法。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台中港務分公司今(18)晚發布訊息指出，擱淺在台中港南防沙堤的巴拿馬籍油輪「液態寶石」輪，由於今天天氣轉冷，重油濃稠度高，抽油進緩慢，港方要求船東提出船體移除計畫及後續處理之擔保金，期盡快能完成抽油作業及船體移除。保險業則指出，台灣海運危險性高，進港船舶資格審查與港口國管制措施都應從嚴，以免年年貼錢為次級船海難事件善後。

台中港務分公司指出，船東所委託大漢海事工程公司表示為加速後續抽油效率，趁今日低潮位，派員再將船艙開口、泵艙洞口加大，以利「機動型齒輪式高壓幫浦」、「螺旋式抽油幫浦」能順利送進船艙內，就近抽取重油，串聯搭配堤上兩座氣壓式大幫浦，增大抽油力道，截至晚上8時已抽取17公秉重油(含水)，油水比例約為4:6計算，共計抽取重油6.8公噸，現因風浪強勁停止作業，預計於明低潮位時繼續抽取重油。

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另依照近日船東提供之聲明書「仍朝拖救本案難船方向進行」，台中港務分公司也已限期請船東提出船體移除計畫及後續處理之擔保金，期盡快能完成抽油作業及船體移除。

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總監吳約男表示，台灣海域航行危險性很高，每年都有多起海難事件，進港船舶資格審查與港口國管制措施都應從嚴，免得貼錢為不負責任的船公司或保險公善後，像投保國際保賠協會集團(IG Club)12家會員公司的船隻原則上可以不用擔心理賠問題，其他保險業就必須特別審查，這些公司上個月財務情況沒問題，不代表這個月也沒問題，需要透過密切掌握業界資訊的保險業界幫忙過濾審查。

保賠業者指出，IG Club12家會員公司承保的船隻，約佔全球90%商船。

關鍵字： 保險業台灣海域危險性高從嚴管理

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