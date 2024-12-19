快訊／台股收盤大跌236.42點　台積電跌15元至1070

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌236.42點，以22932.25點作收，跌幅1.02％，成交量4101.61億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌221.11點開出，指數開低走低，盤中最高達22947.56點，最低22743.3點，終場收在22932.25點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1070元，跌幅1.38％；鴻海（2317）下跌3.5元至181元；廣達（2382）下跌1.5元至274.5元；陽明（2609）下跌0.7元來到78.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.06元至9.33元。
今天漲幅前5名個股為佳能（2374）上漲5.6元，漲幅10％；冠西電（2466）上漲4.15元，漲幅9.96％；眾達-KY（4977）上漲13.5元，漲幅9.96％；友勁（6142）上漲1.05元，漲幅9.86％；IKKA-KY（2250）上漲9.3元，漲幅9.82％。
跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌3.9元，跌幅9.94％；大飲（1213）下跌1.65元，跌幅9.88％；世紀鋼（9958）下跌13.5元，跌幅7.18％；揚智（3041）下跌2.85元，跌幅7.06％；福懋油（1225）下跌4.1元，跌幅6.83％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|佳能（2374）
|61.6
|▲5.6
|▲10.0％
|冠西電（2466）
|45.8
|▲4.15
|▲9.96％
|眾達-KY（4977）
|149.0
|▲13.5
|▲9.96％
|友勁（6142）
|11.7
|▲1.05
|▲9.86％
|IKKA-KY（2250）
|104.0
|▲9.3
|▲9.82％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中福（1435）
|35.35
|▼3.9
|▼9.94％
|大飲（1213）
|15.05
|▼1.65
|▼9.88％
|世紀鋼（9958）
|174.5
|▼13.5
|▼7.18％
|揚智（3041）
|37.5
|▼2.85
|▼7.06％
|福懋油（1225）
|55.9
|▼4.1
|▼6.83％
資料來源：證交所
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