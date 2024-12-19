西班牙10億詐騙男竟在台開戶！ 金管會證實8家銀行已放行

詐騙國際化，今（19）日財委會立委黃珊珊質詢西班牙籍男子奧納德在義大利詐騙3,000萬歐元（約10.5億台幣），居然來台並在銀戶開戶，銀行到底有沒有落實KYC，金管會證實，該名詐騙男在8家銀行開戶，並擔任公司戶負責人或本人開戶。

快訊／日央決定不升息 日圓兌美元貶破155

日本央行今（19）日公告，貨幣決策委員會以8：1的投票比例，連續3次央行會議决定不升息，隨後日圓兌美元轉貶，匯價摜壓失守155整數防線，單日貶幅0.22%。

比特幣10萬美元岌岌可危 鮑爾喊「Fed不允許擁有」嚇壞市場

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯準會「依法不允許擁有比特幣」，此話一出幣圈爆出巨大殺盤，比特幣也回測10萬美元大關。

業界憂AI產業鏈利多出盡 陸行之：訂單都逃不出台積電手掌心

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，近日NVIDIA表現普普，市值排名被蘋果和微軟奪回，且半導體AI GPU產業鏈有點利多出盡的味道，但他仍和先前建議一樣，不要把台積電和NVIDIA綁在一起看，因為不管是什麼大廠的訂單，都逃不出台積電的手掌心，至於股價遲遲沒能突破，應該是因為大家擔心川普還會有什麼新的作為。

江蕙五月天演唱會助攻 寬宏、必應股價逆勢勁揚

天后二姐江蕙將於明年舉辦演唱會，主辦單位寬宏藝術（6596）昨宣布場次後股價大漲，今不畏台股低壓，盤中一度漲逾9％至89.5元，寫下7個多月來新高，也超車必應（6625）的最高價89元。

網通股逆勢勁揚！ 美考慮中資TP-Link禁銷成利多

根據外媒引述知情人士消息的報導，美國商務部、國防部和司法部的調查人員已對中國TP-Link 展開調查，可能會自從明（2025）年禁止其在美國銷售該品牌路由器，受到此一消息激勵今（19）日網通股全面走揚，開盤2分鐘，友訊（2332）直攻漲停，中磊（5388）、友勁（6142）大漲逾8%，表現在該族群相對亮眼。

半導體利空！美光Q2財測欠佳 盤後殺逾17%

記憶體大廠美光今日公布第一季財報，儘管和預期相同甚至略為超出預期，但由於疲軟的第二季財測，美光股價在盤後交易中暴跌 17%。

新鉅科挾賣地利多 亮燈漲停

新鉅科 (3630)昨日公告，召開董事會決議處分座落於台中市后里區后科路一段269號之廠房，並由矽品以新台幣30.2億元（未稅）得標取得，挟著賣廠獲利利多，新鉅科今日早盤直衝漲停，股價上漲2.5元至27.5元。

今年最夯十大定期定額海外基金 近半投資區域鎖定全球

今年全球股市行情熱絡，使長線投資人加碼海外股票型基金。據投信投顧公會統計，相較去年底，海外股票型基金11月單月定期定額扣款金額增加8.57%至13.05億元。依照基金公司分類，入榜檔數最多的是統一投信佔3檔，且投資風格多元，分別為統一全球新科技、統一大中華中小及統一新亞洲科技能源基金，投資區域為全球、大中華區及亞洲。

快訊／台股收盤大跌236.42點 台積電跌15元至1070

台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌236.42點，以22932.25點作收，跌幅1.02％，成交量4101.61億元。