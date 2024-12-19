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快訊／台股收盤大跌236.42點　台積電跌15元至1070

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌236.42點，以22932.25點作收，跌幅1.02％，成交量4101.61億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌221.11點開出，指數開低走低，盤中最高達22947.56點，最低22743.3點，終場收在22932.25點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1070元，跌幅1.38％；鴻海（2317）下跌3.5元至181元；廣達（2382）下跌1.5元至274.5元；陽明（2609）下跌0.7元來到78.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.06元至9.33元。

今天漲幅前5名個股為佳能（2374）上漲5.6元，漲幅10％；冠西電（2466）上漲4.15元，漲幅9.96％；眾達-KY（4977）上漲13.5元，漲幅9.96％；友勁（6142）上漲1.05元，漲幅9.86％；IKKA-KY（2250）上漲9.3元，漲幅9.82％。

跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌3.9元，跌幅9.94％；大飲（1213）下跌1.65元，跌幅9.88％；世紀鋼（9958）下跌13.5元，跌幅7.18％；揚智（3041）下跌2.85元，跌幅7.06％；福懋油（1225）下跌4.1元，跌幅6.83％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
佳能（2374）61.6▲5.6▲10.0％
冠西電（2466）45.8▲4.15▲9.96％
眾達-KY（4977）149.0▲13.5▲9.96％
友勁（6142）11.7▲1.05▲9.86％
IKKA-KY（2250）104.0▲9.3▲9.82％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
中福（1435）35.35▼3.9▼9.94％
大飲（1213）15.05▼1.65▼9.88％
世紀鋼（9958）174.5▼13.5▼7.18％
揚智（3041）37.5▼2.85▼7.06％
福懋油（1225）55.9▼4.1▼6.83％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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