股息破百萬！　40歲數學老師「3投資心法」

▲Ryan爸爸今年股息收入突破百萬，強調只有公司獲利持續成長，才值得長期存股。



圖文／鏡週刊

數學老師Ryan爸爸還在念書時就對教職心生嚮往，不料踏入教育圈後不久就遇到年金改革，他將不安化為投資動力，步上了存股道路。經過16年累積，Ryan爸爸不但解鎖年領百萬股息目標，更經營起IG，將正確投資觀念傳遞下去。

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與Ryan爸爸約訪這天，彰化天氣晴朗微涼，是個體感舒適的日子。「我在台股打滾了16年，從一開始跌跌撞撞，到後來找到適合自己的投資方式，以股息及資產穩定增長為目標，至今年股息收入突破百萬元，算是一個里程碑。」談起投資，Ryan爸爸語調平和，態度從容不迫，可充分感受到在長期投資這件事上，他找到了讓自己舒適安心的方式。

他透露，目前核心持股有兩檔，分別是德麥及崑鼎，年領股息約45萬元；其餘重要持股包括：神基、00937B（群益ESG投等債20＋）、一零四，及新進存股標的鴻海，前六大持股部位貢獻股息逾95萬元；2025年可進一步成長至125萬元。

▲Ryan爸爸熱愛投資及閱讀，創立IG帳號「Ryan爸爸理財誌」分享存股心得。

一高二穩 長期存股要件



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