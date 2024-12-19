江蕙五月天演唱會助攻　寬宏、必應股價逆勢勁揚

▲江蕙將於明年舉辦20場演唱會，激勵主辦單位寬宏藝術股價勁揚。（圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

天后二姐江蕙將於明年舉辦演唱會，主辦單位寬宏藝術（6596）昨宣布場次後股價大漲，今不畏台股低壓，盤中一度漲逾9％至89.5元，寫下7個多月來新高，也超車必應（6625）的最高價89元。

江蕙9年前舉辦25場封麥演唱會，當時為寬宏帶來將近10億元的收入，如今相隔10年，寬宏再度承辦江蕙演唱會，將於台北小巨蛋及高雄巨蛋舉辦共20次演唱會，可望再度挹注寬宏營收成長動能。

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除了江蕙演唱會之外，寬宏也公布音樂劇巨作《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演的台灣檔期，這是《悲慘世界》音樂會首度來台，明年將於北高演出52場，可望大幅挹注明年營運成長動能，並帶旺國內暑期藝文展演市場，2025全年營收獲利表現可望創歷史新高。

寬宏今年前11月自結合併營收約15.7億元，年增44.6%，今年主辦紅髮愛德演唱會、西貢小姐音樂劇等國際級節目票房亮眼。12月的活動還有李國修紀念作品《莎姆雷特》全省10場、TRASH《幸福的末班車》15週年台北小巨蛋演唱會、日本樂團Official髭男dism台北小巨蛋演唱會、以及羅志祥跨年高雄巨蛋演唱會2場。

另必應創造今年前3季EPS為3.69元，前11月合併營收為29.35億元，年增23.76%，已超越去年整年營收25.58億元，今年整體成績更為樂觀；目前Q4接下硬體統籌的海外藝人來台演出，接下來跨年五月天將回到樂天桃園棒球場舉行6場，同時必應創造今年也同時承接台北、台中、花蓮、高雄等4城市跨年，整體業績看旺。