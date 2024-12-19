今年最夯十大定期定額海外基金 近半投資區域鎖定全球

今年全球股市行情熱絡，使長線投資人加碼海外股票型基金。據投信投顧公會統計，相較去年底，海外股票型基金11月單月定期定額扣款金額增加8.57%至13.05億元。依照基金公司分類，入榜檔數最多的是統一投信佔3檔，且投資風格多元，分別為統一全球新科技、統一大中華中小及統一新亞洲科技能源基金，投資區域為全球、大中華區及亞洲。

5檔網通代工股逆勢勁揚！ 中資TP-Link在美銷貨受限成利多

根據外媒引述知情人士消息的報導，美國商務部、國防部和司法部的調查人員已對中國TP-Link 展開調查，可能會自從明（2025）年禁止其在美國銷售該品牌路由器，受到此一消息激勵今（19）日網通代工的中磊（5388）、智易（3596）、啟碁（6285）、正文（4906）、明泰（3380）等5檔個股逆勢抗跌走揚。

半導體利空！美光Q2財測欠佳 盤後殺逾17%

記憶體大廠美光今日公布第一季財報，儘管和預期相同甚至略為超出預期，但由於疲軟的第二季財測，美光股價在盤後交易中暴跌 17%。

台股重挫逾300點！金管會緊盯 彭金隆：各種情境都會考慮

受聯準會（Fed）降息展望偏鷹影響，美股狂殺逾千點，台股今（19）日開盤重挫逾300點，外界關切政府如何因應，金管會主委彭金隆喊話「各種情境考量都會納入考慮」，並指外資對台股持股比尚屬穩定，呼籲各界平常心看待。

新鉅科挾賣地利多 亮燈漲停

新鉅科 (3630)昨日公告，召開董事會決議處分座落於台中市后里區后科路一段269號之廠房，並由矽品以新台幣30.2億元（未稅）得標取得，挟著賣廠獲利利多，新鉅科今日早盤直衝漲停，股價上漲2.5元至27.5元。

比特幣10萬美元岌岌可危 鮑爾喊「Fed不允許擁有」嚇壞市場

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯準會「依法不允許擁有比特幣」，此話一出幣圈爆出巨大殺盤，比特幣也回測10萬美元大關。

快訊／Fed放鷹！台積電跌20元至1065 台股大跌逾380點失守2萬3

美國聯準會（Fed）降息指引偏鷹，美股4大指數全面下跌，台股今（19日）以22947.56點開出，指數大跌221.11點，跌幅0.95％，隨後指數跌幅擴大，一度跌386.63點至22782.04點，摜破23000點整數關卡。

股息破百萬！ 40歲數學老師「3投資心法」

數學老師Ryan爸爸還在念書時就對教職心生嚮往，不料踏入教育圈後不久就遇到年金改革，他將不安化為投資動力，步上了存股道路。經過16年累積，Ryan爸爸不但解鎖年領百萬股息目標，更經營起IG，將正確投資觀念傳遞下去。

產創條例修法提高投資抵減至多18億元 今將通過院會版本

針對即將屆期的《產業創新條例》第10條之1投資抵減，經濟部已預告修正草案的三大方向，包括協助產業因應人工智慧（AI）與全球淨零排放趨勢，提高投資抵減金額上限至18億元，並促進投資新創事業和強化公司對外投資。該草案將於今（19日）交付行政院會討論與通過院會版本，力拼在立法院本會期三讀。

綠色和平、立委共推《產創》修法 納綠電自用發電與儲能補助

因應半導體、AI等高科技產業蓬勃發展所增加的用電需求，並促進企業加速綠電轉型以維持產業競爭力，綠色和平今（18日）呼籲經濟部調整《產業創新條例》第10-1條修法內容，將「再生能源自用發電和儲能設備」納入母法補助範圍，以有效提升企業轉型再生能源產消者、投入再生能源市場的意願，達成政府和企業公私協作加速臺灣再生能源發展。