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快訊／Fed放鷹！台積電跌20元至1065　台股大跌逾380點失守2萬3

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國聯準會（Fed）降息指引偏鷹，美股4大指數全面下跌，台股今（19日）以22947.56點開出，指數大跌221.11點，跌幅0.95％，隨後指數跌幅擴大，一度跌386.63點至22782.04點，摜破23000點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1065元，跌幅1.84％；鴻海（2317）下跌3.5元至181元；廣達（2382）下跌3.5元至272.5元；陽明（2609）下跌0.8元來到78.1元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.09元至9.3元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌1123.03點或2.58％，收在42326.87點；標準普爾500指數下跌178.45點或2.95％，收5872.16點；那斯達克指數下跌716.37點或3.56％，收在19392.69點；費城半導體指數下跌198.81點或3.85％，收4970.98點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 42326.87 ▼1123.03 ▼2.58%
S&P500 5872.16 ▼178.45 ▼2.95%
NASDAQ 19392.69 ▼716.37 ▼3.56%
費城半導體指數 4970.98 ▼198.81 ▼3.85%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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