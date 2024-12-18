FED明迎第3次降息！美債殖利率觸高點　法人：回歸投資本質

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

市場預期聯準會 (Fed) 將於台北時間明（19）日凌晨迎來利率會議(FOMC)後宣布降息一碼 (0.25%)，這將是自9月以來的第三次降息，市場對降息的預期也反映在近期美國公債殖利率的變動上，16日10年期美債殖利率為4.4%，觸及三周高點，顯示投資人對聯準會政策前景的謹慎態度。專家建議，想搶資本利得，反而應該回到投資債券的本質。

目前美國就業市場、通膨及其他相關經濟數據表現不差，聯準會能保有更寬裕的政策空間，將會依據經濟數據調整明年降息步伐。

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大華投等美債15Y+(00959B)經理人郭修誠表示，目前美國聯準會的降息趨勢與1995年葛林斯潘擔任聯準會主席時啟動的緩降息相當類似。當時聯準會在六個⽉內僅降息三次，而美國10年期公債殖利率在當年⾸次降息的12個⽉後，躍升逾100個基點；2年期公債殖利率同期間則上漲90個基點，可說與目前的情形相當類似。

在此環境下，郭修誠建議，投資人與其在債券市場中追求資本利得，反而應該回到投資債券的本質，透過債券息收來加強資產穩健度，相對看好長天期投資等級債的標的。

郭修誠表示，不少投資人在傳出降息可能的消息時，便陸續布局長天期美國公債，希望有機會賺取資本利得。然而總經環境多變，因此在美國聯準會的降息步伐動態調整下，目前美國10年期公債的殖利率維持在相對高原區，使得不少公債的「債主」蒙受損失。

郭修誠進一步指出，相對來說，長天期的投資等級債，可提供相對有吸引力的債息，加上也有長天期債券對利率較為敏感的特色，因此在目前環境下，反倒具有投資價值。

00959B聚焦於平均到期日15年以上、三大信評機構平均信用評等BBB以上的長天期投資等級債券，同時為業界首創鎖定票面利率排名前10%，在美國發行之企業債券，因此投組票面利率在6%以上。

郭修誠說明，00959B追蹤指數的設計讓投組在降息循環下，具有較佳流動性與分散性，且仍能鎖定較高票面利率的債券，捕捉較高的利息收益。在降息或利率穩定的市場環境中，提供投資人相對穩定的收益與分散風險的優勢，成為資產配置中的良好選擇。

