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中國成熟製程來勢洶洶　經部：台IC設計先進製程比重拚43%

▲▼中美關係,中美晶片戰,晶片。（圖／路透）

▲中國2027年成熟製程產能占全球比重預料大幅攀升。（圖／路透）

文／中央社

拜登政府傳出對中國成熟製程晶片啟動301調查，經濟部次長陳正祺表示，在官方大力補貼下，中國2027年成熟製程產能占全球比重將大幅攀升，會對全世界半導體造成衝擊，美國也已有所警覺；台灣將透過晶創計畫，提高IC設計業先進製程比重至43%，拉大與傳統製程的差距。

陳正祺18日受邀出席三三會12月例會，並以「美中爭霸戰牽動全球經貿發展」為題發表專題演講。

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由於美國總統當選人川普明年1月將重返白宮，全球正密切關注其政策對全球供應鏈的影響。陳正祺說，相較於現任總統拜登執政時期提出半導體、量子和人工智慧等關鍵供應鏈回到美國生產政策，川普則是希望製造業全面重返美國，且採取強制結盟政策，而且川普也提出復興化石產業，必須注意綠色新經濟政策是否因此會受到衝擊。

為吸引半導體大廠赴美生產，拜登祭出晶片法案補助，陳正祺分析，川普上任後不一定會取消晶片法案，但可能設定更嚴苛條件，目前拜登政府也已和台積電、英特爾和三星等簽約補助，未來川普若要停止相關補助，可能需要付出法律代價。

至於台美21世紀貿易倡議首批協定近日生效，有關第二階段談判進度，陳正祺預期，川普上任後，美國經貿規則談判的動能可能減弱，不過，台美21世紀貿易倡議有50%以上的機率會繼續推動，但談判內容可能調整，以符合川普施政方向。

川普揚言課徵高關稅，陳正祺表示，全球貿易風險升高，因為川普若課徵關稅，歐盟、加拿大等國可能祭出反制手段，造成關稅戰升溫，對供應鏈布局是一大挑戰，川普重返白宮若加徵關稅，也勢必造成美國通膨惡化。

此外，外媒報導指出，拜登政府準備對中國生產的成熟製程半導體，基於貿易法301條款展開調查，因為憂心對這些產品日益依賴恐構成國安威脅。陳正祺表示，中國成熟製程產能在2027年占全球比重將大幅攀升，將對全世界半導體造成衝擊，美國也已經警覺到中國大力補貼成熟半導體造成的不公平貿易。

至於川普上任後對半導體台廠影響，陳正祺表示，對先進製程衝擊小，成熟製程則有機會受惠轉單效益。面對中國成熟製程大爆發，IC設計需拉大與傳統製程的差距，政府會透過晶創計劃，將IC設計採用先進製程比重，逐步從現有的39%提高至43%，並協助開發異質整合等新世代技術。

陳正祺強調，現階段政府要建立與美國的互信，已有許多官員和川普團隊接觸，並說明台灣出口到美國主要的產品都是中間財，也有助於美國製造業。

因應全球經貿變局，陳正祺表示，經濟部會協助企業海外布局，爭取國外投資優惠。台灣掌握AI晶片和AI伺服器技術，在全球供應鏈占有關鍵地位，也因保障智慧財產權，讓台灣業者成為國際值得信賴的供應商。此外，經濟部也已吸引12家國際大廠來台設立研發中心，包括超微、美光和柯林研發等高科技大廠。

關鍵字： 中國成熟製程半導體先進製程

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