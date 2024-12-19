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先探／降息潮　債券ETF成投資新寵

圖／先探投資週刊 提供

隨著全球經濟環境的不確定性加劇，債券ＥＴＦ逐漸成為投資者的熱門選擇，特別是在二四年Fed進入降息循環，債券市場的吸引力顯著提升。

文／周佳蓉

十一月川普確定當選下屆美國總統後，數位支付、加密貨幣、黃金等ＥＴＦ在政策紅利預期下啟動漲勢，開始獲得投資人青睞，而今年以來大漲的ＥＴＦ主要集中在市值型及科技股ＥＴＦ，投資人尤其看好ＡＩ科技革命帶來的投資機會，像是聚焦美國半導體、伺服器等科技股為主的ＥＴＦ，元大全球AI ETF、統一FANG+ ETF的波段漲幅來到驚人的四五％、六○％，高股息ＥＴＦ則已漸漸淡出投資人的追逐焦點。值得留意的是，美國、歐洲、日銀等央行貨幣決策會議在十二月中旬陸續登場，成為年底前的重頭大戲，聯準會（Fed）自九月啟動降息後，市場普遍認為十二月將再降息一碼，但川普上任後預計實行的貿易關稅政策，將使通膨將加劇，使接下來的貨幣政策面臨更多不確定性。

穩健回報是獲青睞的主因

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由於全球經濟及利率環境不確定性增加，投資人往往更著重穩健型的投資商品，債券ＥＴＦ的穩健回報是眾多投資者青睞的主因，彭博數據顯示，台灣投資人對債券ＥＴＦ的熱情持續高漲，統計今年至十二月中旬，新注資約二九○億美元買進台灣投信發行的債券ＥＴＦ，是亞洲地區總流入資金的八成以上，其中又有大部分的債券ＥＴＦ用於購置美國公債，全台規模逾九五○億美元的債券ＥＴＦ中，散戶投資人占比達四成，與一九年的二五％相比急遽增加。

其次，流動性和低成本是債券ＥＴＦ的另一大優勢，與傳統的債券投資相比，債券ＥＴＦ具備更高的流動性，投資者可以隨時在市場上交易，因此有越來越多追求靈活運用的民眾將資金從壽險保單移轉至ＥＴＦ，並在債券市場不斷擴大，同樣的，壽險業者有別於以往是現貨債券市場的主要買家，也開始將資金轉進債券ＥＴＦ，可藉此節省外匯避險成本，這也是今年債券ＥＴＦ資產規模會大增近四六％的主因。

三、綜觀債券ＥＴＦ市場，近年台灣市場掛牌交易的債券ＥＴＦ類型多元，從美債ＥＴＦ、投資級債ＥＴＦ、非投資等級債ＥＴＦ、新興債ＥＴＦ等，囊括不同評等、天期、投資區域等，且大多都具有配息機制。其中，因為長天期的美國公債殖利率從十年期、三十年期已分別來到四．四％、四．六％不等，創下今年以來新高，因為殖利率與價格呈現相反走勢，當殖利率位於歷史高檔區，債券價格就出現相對低檔的買進吸引力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2331期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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