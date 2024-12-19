洛杉磯11月櫃量年增16%、長堤增20.9%　兩港全年估約2千萬箱

▲長堤港11月貨櫃裝卸量創歷史新高。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

長堤港11月貨櫃裝卸量創歷史新高，達到884,154箱(20呎櫃)，年增20.9%，比2020年 11月創下的紀錄高出12.8%；洛杉磯港11月份洛杉磯港輸送量為884,315箱，年增16%，兩港全年裝卸量估約2千萬箱。國內海運界高階分析，今年因美東罷工可能，靠近美東的內陸城市貨載許多轉由美西進出，另去年美國進口商都還在消化疫情期間進的貨也是主因。



長堤港今年11月進口櫃量增長21.8%，達到 432,823箱，出口量增長9.5%，達到119,083箱，通過港口的空貨櫃則增長24.5%，達到 332,250箱。

洛杉磯港11月份進口櫃量達到458,165箱，年增 19%，出口總量為24,117箱，年增11%，空櫃有302,033箱，年增13%。

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長堤港2024年前11個月吞吐量879萬，年增20.2%。洛杉磯港吞吐量為938萬箱，年增19%。這兩個港口今年的吞吐量均出現強勁增長，全年估計總吞吐量約有2000萬箱。

洛杉磯港執行董事吉恩·塞羅卡(Gene Seroka) 表示：「我們有望在開港117年的歷史上第二次突破1000萬箱。」

長堤港執行長Mario Cordero分析：「強勁的消費者需求推動了進口，而出於對東部和墨西哥灣沿岸港口勞工談判的擔憂，零售商繼續將貨物運往這里。到2024年底，我們將繼續順利、零中斷地處理大量湧入的貨物。」

國內海運界高階指出，如果是純美東的貨載，從美西轉運成本會高很多，但是如果是靠近美東的內陸城市，因為運到美東港口後還要轉一段較長陸運，改從美西進成本不會加高很多，但是運送時間會縮短，在今年美東港口出現罷工可能後，很多貨都改從美西進。

另今年美國市場景氣有好轉，加上去年美國進口商花很長時間消化疫情期間累積下來的庫存，進口貨量明顯減少，也是讓今年成長率加高的主要因素之一。