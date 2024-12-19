央行估明年GDP 3.13%　川普政策成重要變數

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
中央銀行今（19）日舉行今年第4季理監事聯席會議後發布新聞稿指出，預測明年經濟成長率為3.13%，惟未來美國新政府經貿政策變動，將是影響國內經濟成長的重要變數。
央行表示，受惠人工智慧（AI）等新興科技應用商機持續熱絡，近月台灣出口穩健增加。內需方面，年中以來，資本設備進口大幅成長，民間投資增溫；民間消費持續成長，預測今年經濟成長率為4.2%，勞動市場方面，近月就業人數增加，失業率回降，薪資溫和成長。
展望明年，央行指出，預期全球貿易量穩健成長，且新興科技應用需求強勁，將續帶動台灣出口及民間投資成長；加以最低工資與軍公教薪資調升，預期民間消費續增，央行預測明年經濟成長率為3.13%；惟未來美國新政府經貿政策變動，將是影響國內經濟成長的重要變數。
近月受天候因素影響，國內蔬果等食物類價格波動較大，消費者物價指數（CPI）年增率回升至11月之2.08%，不含蔬果及能源之核心CPI年增率則回升至11月之1.74%；1至11月平均CPI年增率為2.18%，核心CPI年增率則為1.90%，維持緩步回降趨勢。
央行預測今年CPI與核心CPI年增率分別為2.18%、1.90%，低於上年之2.49%、2.58%。
至於明年，央行說，雖最低工資及軍公教薪資將調高，碳費亦將開徵，惟國際機構預期國際油價趨跌，加以國內服務類價格漲幅可望維持緩降走勢，預測明年國內CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%，未來國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，均將影響國內通膨發展。
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