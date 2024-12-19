央行估明年GDP 3.13%　川普政策成重要變數

快訊／利率連3凍！ 央行未再推第8波房市管制

中央銀行今（19）日舉行2024年第4季理監事會，會後宣布利率按兵不動，即政策利率連3凍，暫不推動第8波房市管制。

日央總裁喊「不急著升息」 換日圓刷「0.2122」1個月最甜價

日本央行總裁植田和男今（19）日下午發表貨幣政策會議後首次談話，公開宣誓「通膨緩慢」、「不急著升息」，日圓兌美元匯價貶破156大關，刷11月15日來最低；台銀日圓現鈔賣出價也重現「0.2123」甜甜價，為11月20日以來、近1個月最低。

128萬股民哭哭！中鋼股價跌破20元 今年慘跌26%

中國大陸房市不景氣，導致鋼鐵內需少了最重要的支柱，對外尋求出口以去化多餘產能，根據統計今年前11月中國大陸出口鋼材高達1億元，超越去年全年9026萬噸，波及亞洲各國鋼價，今（19）日中鋼（2002）開低走低，終場下跌0.1元、跌幅0.5%，摜破20元，以19.95元作收，創下2020年9月以來新低。

西班牙10億詐騙男竟在台開戶！ 金管會證實8家銀行已放行

詐騙國際化，今（19）日財委會立委黃珊珊質詢西班牙籍男子奧納德在義大利詐騙3,000萬歐元（約10.5億台幣），居然來台並在銀戶開戶，銀行到底有沒有落實KYC，金管會證實，該名詐騙男在8家銀行開戶，並擔任公司戶負責人或本人開戶。

快訊／日央決定不升息 日圓兌美元貶破155

日本央行今（19）日公告，貨幣決策委員會以8：1的投票比例，連續3次央行會議决定不升息，隨後日圓兌美元轉貶，匯價摜壓失守155整數防線，單日貶幅0.22%。

比特幣10萬美元岌岌可危 鮑爾喊「Fed不允許擁有」嚇壞市場

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯準會「依法不允許擁有比特幣」，此話一出幣圈爆出巨大殺盤，比特幣也回測10萬美元大關。

業界憂AI產業鏈利多出盡 陸行之：訂單都逃不出台積電手掌心

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，近日NVIDIA表現普普，市值排名被蘋果和微軟奪回，且半導體AI GPU產業鏈有點利多出盡的味道，但他仍和先前建議一樣，不要把台積電和NVIDIA綁在一起看，因為不管是什麼大廠的訂單，都逃不出台積電的手掌心，至於股價遲遲沒能突破，應該是因為大家擔心川普還會有什麼新的作為。

江蕙五月天演唱會助攻 寬宏、必應股價逆勢勁揚

天后二姐江蕙將於明年舉辦演唱會，主辦單位寬宏藝術（6596）昨宣布場次後股價大漲，今不畏台股低壓，盤中一度漲逾9％至89.5元，寫下7個多月來新高，也超車必應（6625）的最高價89元。

網通股逆勢勁揚！ 美考慮中資TP-Link禁銷成利多

根據外媒引述知情人士消息的報導，美國商務部、國防部和司法部的調查人員已對中國TP-Link 展開調查，可能會自從明（2025）年禁止其在美國銷售該品牌路由器，受到此一消息激勵今（19）日網通股全面走揚，開盤2分鐘，友訊（2332）直攻漲停，中磊（5388）、友勁（6142）大漲逾8%，表現在該族群相對亮眼。

半導體利空！美光Q2財測欠佳 盤後殺逾17%

記憶體大廠美光今日公布第一季財報，儘管和預期相同甚至略為超出預期，但由於疲軟的第二季財測，美光股價在盤後交易中暴跌 17%。