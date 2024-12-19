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陽明山未來學社年會主題「亞洲通路創未來」　誰掌握通路誰就是王

▲陽明山未來學社理事長葉匡時。（圖／學社提供）

▲陽明山未來學社理事長葉匡時。（圖／學社提供）

記者張佩芬／台北報導

2024陽明山未來學社年會，以「亞洲通路創未來」為主題，邀請海內外產官學研講者共同探討與分享有關國際間第一手的O2O重要趨勢。學會理事長葉匡時表示，「誰掌握了通路，誰就是王！」，現在世界的地緣政治焦點重心就在亞洲，而台灣不僅在亞洲佔有獨特地位，在地緣政治及軟體生態圈上，也屬於相當重要的角色。

該學會會今(19)日下午在台北遠東國際大飯店舉行，葉匡時指出，年會主題為亞洲通路創未來，期待來自各領域的名家能從不同的角度進行分享，給予大家夠多的刺激與啟發。

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學社指出，根據eMarketer預估，2024年全球電子商務銷售額將來到近6.77兆美元，約佔總體零售額五分之一。而根據國際研究機構 Statista分析預測，全球電商銷售額將在2025年突破 7.4 兆美元並持續成長。

如此驚人的成長趨勢，正是源於全球購物便利性與運輸科技高速發展，讓民眾的消費習慣從實體通路移往線上平台，一指之間就能輕鬆在電商平台完成「選物、下單、支付、配送」。

電商平台成為消費者主要購物管道，跨境電商也在新冠疫情的催化下，憑藉著線上交易、零接觸式交貨的優勢成為顯學，並賦予電商產業再成長的新動能！

近年來電商產業也導入AI人工智慧、零售媒體聯播網（RMN，Retail Media Network）、XR 技術、D2B2C 模式、社群電商模式、虛實融合模式等應用新的數位科技或新的營運模式，發展出各式新型態電商，不但給消費者更好的網路購物體驗，也促使電商產業持續成長。

面對諸多新市場與新商機，台灣電商零售產業要將臺灣好物賣向全球的同時，除了背後需要有強大專業知識當後盾，也必須直面跨境電商在品牌經營與產品銷售方面的新挑戰。

▲年會貴賓大合照。（圖／學社提供）

▲年會貴賓大合照。（圖／學社提供）

立法院副院長江啟臣指出，川普上台後又回到孤立主義，是反全球化的，所以他將掌控關稅。而關稅是一個武器，交易是一個目的，對話一定會繼續。當我們期待網路可以打破通路的障礙時，國家及主權的角色仍然存在，即使科技再怎麼進步，未來的時代是否加劇國家之間通路方面的障礙，恐怕是事在人為，而全世界的台商都同樣面臨通路的困境，所以台灣必須準備好大型談判團隊，以因應人為的障礙及挑戰。

前行政院政務委員、理慈國際科技法律事務所共同創辦人、台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲點出，2030年以前，亞洲會是全世界最大的FinTech市場，但台灣國發會的五大產業裡面並沒有這一塊，所以我們是不打算在Fintech這個賽道上有所表現嗎？台灣金融科技協會在去年跟14個國家成立亞洲金融科技聯盟，目的是協助各國的業者可以更容易透過這個平台去接觸其他市場。

「想要跨境到台灣以外的地方，亞洲金融科技聯盟可以是很好的平台！FinTech是一個不會不見的賽道，只要有人、有交易就需要金流，而科技會一直改變金融服務，台灣應更致力投入這條賽道，希望在2030年可以看到台灣在FinTech領域中佔有一席之地。」她進一步強調。

資策會董事長黃仲銘提及，現在AI浪潮已經襲來，而比較嚴肅的問題就是，未來如果不會用AI恐怕會比較辛苦，因為AI能夠讓我們的資源運用更加精準，經由大數據整合運算，更能準確知道客戶需要什麼。而台灣必須在產業AI化上持續努力，資策會作為國家的智庫自然責無旁貸，目前正在語言模型及算力上做相關的準備與研究，以支持未來百工百業皆導入AI時能給予適時的協助。

台灣大哥大總經理暨AppWorks董事長合夥人林之晨認為，未來所有的商業模式全部都會變成B2ai2ai2C或者是B2ai2ai2B，也就是說所有未來的消費者都會有他們的agent，這代表著現在有兩大賽道正在發生，其一是大家都搶著要做消費者端的agent，它的目標不只是在做一個知識引擎，而是做一個消費者的貼身秘書，進而影響其消費決策並從中獲利；第二條賽道則是在商業端上，若在AI軍備競爭中落後別人，當未來商業模式重組成為B2ai2ai2C時，恐怕會無生意可做，這也是為什麼現在的企業在採用AI不只是為了生產力的提升，而是必須要為未來AI通路時代的發生做好準備。

經濟學家朱嘉明指出，2025到2050年這未來25年的發展中，將起到主導作用的因素就是新的科技型態。它將形成具有強大吸納能力的新科技生態，並重新定義經濟、政治、社會、文化的發展空間，也決定了未來不同領域和板塊的轉型方向，進而幫助人類建構及適應不確定時代的制度，而科技規律和規則也將成為主要的規律和規則。

關鍵字： 陽明山未來學社亞洲通路創未來誰掌握通路誰就是王

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