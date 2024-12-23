好好退休準備平台　助國人穩健退休規劃

▲基富通「好好退休準備平台」專案基金平均報酬率約22.5%

記者巫彩蓮／台北報導

以定期定額紀律投資方式引導國人儲備個人退休金的「好好退休準備平台」，成立至今年超過3年，根據晨星統計，專案基金至今平均報酬率約22.5%，年化報酬率達7%。理財專家表示，對於退休準備等長期理財為目標來說，定期定額年化報酬率若有5%-8%，都是相當不錯的理財工具。

在主管機關、各大金融機構極力鼓吹下，近年來台灣人的退休理財意識大幅提高，尤其小資族雖然沒有大筆閒置財富，但是透過定期定額方式，每月從薪資中提撥3000元投資基金或ETF，再借重「時間複利」效果，長期也能累積一筆財富，替未來的退休生活預先做好準備。

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由基富通負責執行的「好好退休準備平台」長期便倡導，運用定期定額方式，在勞保、勞退、軍公教退撫金等政府或職業保險外，自主儲備個人第三筆退休金的重要性。而且專案基金成立至今已超過3年，相當於度過一個景氣循環週期，成效也都有目共睹。

根據晨星統計，專案基金自2021年10月成立以來到今年11月底為止，定期定額報酬率平均為22.5%，換算年化約7%。如果區分各類型基金觀察，台灣股票型表現最佳，平均報酬率達30.5%、年化近10%；其次是積極型、穩健型與目標日期型，各為28.6%、23.6%與23.4%，表現同樣亮眼；而保守型以債券為主，約11.3%，適合退休族將退休金回存，保持退休金的長期購買力。

基富通總經理王浩宇表示，退休準備是一項超長期的投資，必須掌握「及早開始、持之以恆」的要訣，因此挑選投資工具不是報酬率高就是最好，更要著重長期穩健的特性。

以基富通為國人打造的「好好退休準備平台」為例，平台上的專案基金都是由專家篩選過，風險報酬等級介於RR2到RR4，剔除最保守的RR1與最積極的RR5，長期績效與波動度都適合退休規劃等長期理財的需求。

王浩宇表示，選擇長期穩健的標的，再透過定期定額的方式，堅持不懈、耐心紀律投資，雖然不至於暴富，但隨著時間複利持續滾大退休金，為退休生活鋪平道路，能讓未來的日子更加安心。即使是偏好衝浪型的投資人，建議也要先顧好退休的部分，再做高風險性質投資，讓自己無後顧之憂。

