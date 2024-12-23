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8.5萬人注意！綜所稅第3批退稅　明年1／20入帳

▲所得稅申報示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

▲所得稅申報示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部指出，綜所稅第3批退稅將在明年1月20日、農曆年前入帳，總計這波退稅將有8萬5837人收到10.08億元退稅款，平均每件退稅額1萬1700元。

每年綜合所得稅退稅分成3批進行，首批退稅7月31日，針對網路（含手機）申報、稅額試算線上登錄或電話語音回復、或是今年5月1日0前稅額試算紙本回復至戶籍地國稅局的民眾退稅，如果是直撥退稅的民眾，當天就會入帳；第2批退稅10月31日，5/10前稅額試算紙本回復至非戶籍地國稅局、5/11後稅額試算紙本回復至各地區國稅局、人工或二維條碼申報者為主。

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至於最後一批會在隔年的1月20日。財政部指出，第3批退稅資格為資格主要有2類，1是逾期申報；另外則是申報繳稅及不繳不退，經國稅局核定為退稅案件。

5區國稅局中，以北區國稅局退稅件數3萬5108件最多，金額3.31億元；其次是中區國稅局1萬8610件，金額1.69億元；台北國稅局雖然件第3批退稅件數1萬2550件排第3，但退稅金額3.21億元略高於中區。

至於南區國稅局和高雄國稅局綜所稅第3批退稅件數各為1萬零713件與8856件，退稅金額各在1.04億與8193.39萬元。

關鍵字： 退稅綜所稅財政部入帳退稅款

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