美「國貨國運」辦法箭指中國　航運老手謝志堅：美國進口商最頭痛

▲中遠海運船隻都在大陸建造，將來航行美國恐需付特別港口費 。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國參眾兩院議員近日向國會提出「美國船舶法案」，擬針對自中國進口貨物實施國貨國運辦法，要求法案生效後的第5年，1%貨載須交由美國籍商船運送，之後每年增加1%，在生效14年後達到10%，美國官方物資國貨國運比例則自目前的50%提高為100%。陽明海運前董事長謝志堅表示，這是一個中長期方案，將來最頭痛的會是美國進口商。

謝志堅指出，不光是國貨國運，稍早已傳出美國擬對大陸製造商船徵收特別港口費，而今年中國大陸造船企業取得的全球商船訂單，已經達到七成，如果美國真的採取相關保護措施，各海運聯盟將來派駛美國的船隻，都要設法避開使用大陸製造商船，也會影響到造船市場生態。

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謝志堅指出，由於美國的國貨國運政策，對於未達標的進口商擬處以罰款，未來如果真的實施，最頭痛的會是美國進口商，由於美國國輪無法在造價低廉的中國造船，長期缺乏的船員問題也很難解決，政府是否有對國輪提供獎勵措施，其國輪能否提供與外輪相當的運價與服務，都有待考驗。

謝志堅指出，美國國會議員也了解美國目前並沒有足夠的運力可執行國貨國運政策，因此規劃法案生效後第五年才執行，但美國能否重建起該國夠規模與夠競爭力的國輪船隊還有很多困難要克服。目前美國有80艘國輪，而中國有5500艘。

以貨櫃船公司來說，目前美國僅有一家美森航運較具規模，早年曾經在貨櫃船運市場佔有領導地位的美國總統輪船公司(APL)與美商海陸(Sealand)，早在1997與1999年分別售出，丹麥馬士基航運買下Sealand，APL則是先賣給新加坡海皇，2016年再轉賣給法國達飛。據了解Sealand與APL目前都有參與美國政府物資與軍品運送，未來是否在美國國貨貨運政策下擴大營運規模有待觀察。

謝志堅看美國的國貨國運政策除了對美國進口商衝擊比較大，大陸的中國遠洋也會比較困擾，因為該公司船隻都是大陸建造，未來可能要仰賴聯盟其他成員調派非大陸建造船隻航行美國。