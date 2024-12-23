台北101大股東伊藤忠喊賣　立委爆中信集團洽購股權中

輝達GB 200題材醱酵！ 鴻海、廣達連手衝

輝達（NVIDIA）AI伺服器明年主流產品為GB 200，更傳出將在預計推出下世代GB 300 AI伺服器產品線，鴻海（2317）、廣達（2382）為輝達AI伺服器重要夥伴，訂單比重分配上，廣達僅次於鴻海，為第二大供應商，GB200訂單發酵帶動下，鴻海、廣達連袂上攻，漲幅逾3%。

兆豐董座率先宣布 銀行年終上看8個月、加薪3%

兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今（23）日在立法院財委會上指出，銀行雖有大筆打銷美國有不良債權干擾獲利，但今年兆豐銀年終獎金力拚能比照去年的水準，仍有上看8個月的機會，至於加薪則約3%。

財劃法三讀「深表遺憾」是否羞愧？ 次長秒回：不會

立委林德福今（23）日在立法院財委會上詢問，財政部發新聞稿表達「深表遺憾」，會不會羞愧？財政部次長阮清華回答「不會」。

看貶日圓！ 對沖基金估兌美元匯價摜至165

避險基金看貶日圓，近期積極建倉布局套利交易空間，市場預期日圓兌美元匯價未來數個月內將會再貶5%，下探165。

黑松董座看明年正向發展 最困難是「減塑減碳」課題

黑松（1234）今（23）日舉辦法說會，董事長張斌堂表示，明年絕對要比今年更好，不過要面臨的變數還是很多，像是氣候變化、川普上任後的政策等，最困難的是減塑減碳的議題，勢必墊高包裝成本，但相關產品會不會漲價仍需要綜合評估。

黑松明年迎百年 今年營收續衝百億、全年獎金至少4個月

黑松（1234）今（23）日舉行法說會，黑松明年邁入100周年，董事長張斌堂表示，今年前11月合併營收達95億元，主要試試到下半年氣候變化影響所致，不過法人仍看好全年營收續衝百億元；今年上半年不錯，但下半年受到氣候影響等，營收達成率比較沒有那麼好，但全年獎金仍至少有4個月。

3壽險拼年底前適用外匯準備金新制 新壽增177億元最多

助力壽險業降低外匯避險成本、平穩獲利，金管會今年8月公布外匯準備金新制，除了友邦人壽已搶先申請並獲金管會核准外，凱基人壽、新光人壽及台新人壽均已遞件，正由金管會審核中，今年底前有望取得核准。

金管會：當沖降稅若未如期延長 台股流動性降3成

當沖降稅優惠今年底屆期，朝野協商達成再延3年共識，但尚未經立法院會三讀通過。金管會副主委陳彥良今天直言，當沖降稅優惠若未能如期延長，對台股流動性影響將高達3成，「業界很緊張」。

外送平台結合案准駁 公平會主委：努力在任滿前有結果

立委關注外送平台結合案的審查進度，公平會主委李鎂今天在立法院經濟委員會回應立委追問何時准駁時表示，盡量努力在任期屆滿前讓這個案子有個結果，但還要看委員會討論情形。

集保「戶戶通平台」今上線 投資人免臨櫃申請手機存摺

為提升投資人申請手機存摺服務之便利性並提供更優質的使用體驗，集保結算所於今（23）日推出「戶戶通平台」，簡化投資人申請手機存摺的流程，讓投資人不需逐一向證券商臨櫃申請轉換，透過網路一次將所持有之紙本證券存摺全數轉換為手機存摺。