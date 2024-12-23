台北101大股東伊藤忠喊賣　立委爆中信集團洽購股權中

▲台北101董事長賈永婕。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台北101日系大股東伊藤忠傳出有意釋股，立委郭國文今（23）日爆料指出，伊藤忠洽購對象就是中國信託集團。
台北101董事長董事長賈永婕今日也在立法院證實，她上周快閃日本三天，主要就是去見伊藤忠，談持股的問題。
不過對於伊藤忠手中的台北101股權洽購對象，賈永婕以「不方便透露」回應。
據財政部國庫署資料，伊藤忠對台北101持股37.1742%，今年初轉移5.029%股權給西松台灣投資，因此持股降至32.145%，但仍是最大單一股東。其他民股包括新光人壽持有3.2463%、中國信託與中信金（2891）各有3.0612%（合計6.1224%）。
郭國文表示，伊藤忠在今年轉讓持股後，仍要持續處分持股，特定對象就是中國信託，但受限於規定，中國信託最多只能加買5%，其他持股還會找其他人買。
泛公股對台北101持股約52.08%，包括中央存保代管中聯信託持股約15.116%，中華電信持股11.7637%，證交所持有5.7043%，兆豐金（2886）與兆豐銀各持有5%與2.7466%（合計7.7466%），華南金（2886）持有2.9%。
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