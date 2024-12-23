造船市場大好　台船塢位空檔擬優先接造中小型貨櫃船

▲台船副檔塢位將優先接造中小型集貨船。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

新造船價格正處於自2008年高峰以來的最高水準，今年造船訂單有望創下2007年以來高峰，台船(2208)新任總經理蔡坤宗表示，公司主檔塢位在接了中航(2612)與萬海(2615)的訂單後，剩下的副檔塢位，可接貨櫃船公司中小型集貨船、海巡船等。公司高階則透露，萬海塢位旁的副檔塢位，估計會優先接造經濟效益高的集貨船。

台船接的萬海12艘及附帶4艘選擇權的8000箱甲醇雙燃料全貨櫃船，副檔還可接16艘1800-2400箱貨櫃船，或是16艘6萬噸超輕便型散裝船，由於貨櫃船公司開定期航線時，一次需要派出多艘貨櫃船，散裝船是不定期船，可以零星建造，而對台船來說，貨櫃船結構較複雜，造價較高，一次承造多艘經濟效益高，因此估計會優先選擇接造及貨櫃集貨船。

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海巡船噸位從200-2000噸都有，大小不一，經濟效益較差，且預算還需經立法院通過，同時需要與國內其他造船廠競價，台船內部高階估計接造的可能性較低。

台船這次主檔接單接到2030年，萬海的12+4艘預計2027年第三季交付第一艘船，2030年第三季交付完畢，因此台船副檔接單可待明年年中再做決定，也就是有時間挑選最有利的訂單。

不過這幾年因為船舶機械等相關材料價格大漲，加上美元升值、勞工成本上漲，台船內部估計明年還無法轉虧為盈，預計2026年才會轉盈。