人工智慧驅動未來　印度總理莫迪揭示「Double AI」願景

▲印度總理莫迪揭示「Double AI」的願景 。（圖／翻攝自X／莫迪，下同）

記者陳弘修／台北報導

人工智慧時代，AI旋風席捲全球。印度總理莫迪表示，世界的未來與AI息息相關，印度擁有「Double AI」 ，一個是人工智慧（Artificial Intelligence），另一個是充滿抱負的印度（Aspirational India），與人工智慧的結合，當兩者相遇，就能加速印度的增長。

莫迪是在上個月前參加新德里電視台世界峰會上，做上述表示。當時，他還特別表示，印度在今年已經啟動的人工智慧任務中，將在各個領域加強AI技術的應用。

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同時，莫迪也強調，為了達到在2047年把印度打要成已發展國家的夢想，他的政府沒有任何喘息的空間，在全球危機中，印度是希望的曙光。當世界陷於各種憂慮時，印度會帶來希望，並在各個領域以前所未有的規模和速度推進工作。

在AI應用上，莫迪日前在出席警政督察會議時也發表最新談話，他呼籲印的警政與安全機構要利用「Double AI」的雙重力量，因為數位詐欺、網絡犯罪和AI技術帶來的威脅，特別是深度偽造技術（Deepfake）對社會及家庭關係可能造成的破壞。

▲印度總理莫迪 。

根據印度官方消息，這場會議深入探討了新興的國家安全挑戰，包括反恐、左翼極端主義、網絡犯罪、經濟安全、移民問題、海岸安全﹑毒品走私，眾人也討論了印度與孟加拉和緬甸邊境相關安全問題，以及警務趨勢與因應惡意蓄事的策略。

對於警察機構正尋「SMART」路徑轉型，莫迪在聽取城市警務方面採取的舉措後也建議，警察機機構將這些舉措收集整理後，在全國100座城市全面實施。

另外，莫迪還呼籲，政府必須利用技術減輕基層警員的工作負擔，並建議將警察局作為資源分配的核心，包括必須擴大對港口安全的關注，並為此制定未來行動計劃。