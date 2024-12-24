「鴻海搶日產」激怒本田發警告　劉揚偉派大將搶雷諾

▲劉揚偉（右）找來前日產副營運長關潤（左），擔任鴻海電動車事業策略長，入主日產事宜也交給他全權負責。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在鴻海打算入主的刺激下，讓日本車業雙強本田與日產宣布合併消息，週一雙方董事會通過將於明年6月達成合併協議。本刊調查，鴻海董事長劉揚偉日前派出日籍老將，曾任日產副營運長的關潤前往法國密會日產大股東雷諾汽車，希望吃下雷諾手中的35%股權，希望藉此翻盤。

佈局電動車多年的鴻海董事長劉揚偉，眼見日產營運與財務陷入困境急需外援。今年初就悄悄出手，派出曾任日產副營運長、鴻海電動車發展的日籍策略長關潤（Jun Seki）向日產遞案，並對日本經產省（等同我國的經濟部），及日產最大往來銀行瑞穗銀行溝通，希望給鴻海一個入股的機會。「沒料到，鴻海的動作立刻引發日本汽車業緊繃，刺激原與日產談判的本田，加速合併進度。」資深車業人士對本刊說。

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本田高層不僅警告日產，如果和鴻海合作，雙方的合作就會化為烏有。同時，本田也暗示，如果鴻海對日產下手，本田將成為拯救日產，防止被鴻海併購的白衣騎士（white knight）。雙方本週進行協商，週一日產擁有持股的三菱汽車也簽署合作備忘錄，明年第一季決定是否加入合併，一但三菱也加入，新公司將一舉成為全球車業三哥，僅次於日本豐田與德國福斯集團，以此拉高鴻海入主難度。

就在本田喊當白衣騎士，抵禦鴻海新聞鬧得沸沸揚揚之際，也傳出劉揚偉派出大將關潤，遠赴法國密會日產最大股東雷諾汽車，尋求翻盤機會。「Seki桑（關潤）人確實在法國，與雷諾執行長Luca de Meo洽談，希望拿下雷諾手中持有35％的關鍵股權。」知情人士對本刊說。

根據了解，關潤這位日籍老將，不僅擁有汽車業37年經驗，光在日產就待了33年，一度擔任雷諾、日產、三菱汽車聯盟的副營運長，與日產、雷諾內部都有交情，後來跳槽到日本電產（Nidec）擔任社長，2023年被劉揚偉挖角來鴻海協助電動車事業，「Seki桑在歐日美都待過，汽車產業人脈深厚，就是他建議出手搶親日產，劉董也充分授權Seki桑處理。」該人士說。

不過，隨著日本官方對鴻海入主一事態度消極，加上本田宣布聯手日產、三菱以團抱策略抵禦，已讓鴻海轉趨低調，「在與雷諾接觸後，劉董決定暫時擱置收購（日產）計畫，目前並未放棄，而是觀察2家日本品牌在交易上，是否取得合法進展，然後再決定下一步。」知情人士對本刊透露。



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