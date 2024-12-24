台船動力攜手東芝、双日　開拓次世代鈮鈦氧化物鋰離子電池模組

▲台船動力與東芝及双日簽署MOU，推廣新型NTO鋰電池模組進軍國際。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造公司(2208)子公司台船動力科技股公司(台動)，與科技巨擘東芝株式會社以及双日株式會社，三方於昨(23)日簽署合作備忘錄(MOU)。此一MOU是台船動力、東芝、双日三家公司在電池科技進一步合作的墊腳石，共同開拓次世代鈮鈦氧化物鋰離子電池模組（Niobium Titanium Oxide，簡稱NTO）商機。

台船動力雖屬台船公司子公司，但屬性類似高科技新創，是台船公司近年開拓電動船商機與海事科技研發的得力助手。目前業務集中電動船與電力動力等全系統整合，已完成多艘高雄市輪船公司百噸旗津電動渡輪，也積極進軍海用及陸用儲能市場。

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東芝近年持續開發電池芯材料，今年更與新創公司合作電動機車、計程車的電池訂閱制計劃，瞄準廣大東南亞市場。延續SCiB™系列特色次世代NTO電池，其主打安全、長壽且多樣化的電池模組需求，與具備驗證能力，可靈活調整設計與產線的台動，可說是一拍即合。

綜合性商社双日則是扮演商業推手，利用日本商社在各國綿密的業務管道，將東芝與台動共同設計的新型NTO鋰離子電池模組，推向各大國際利基市場。

台動執行長王碩彬表示，藉由此一合作案，三方各司其職，利用台動模組的設計與組裝能力，有效發揮東芝NTO鋰離子電池高安全、長壽命與高能量密度特性，再透過双日新通路，一起打進資料中心、儲能系統、電動與無人載具市場，滿足越趨龐大的高安規電池需求。

東芝電池營業統括部長岡田好広(Yoshihiro Okada)與台船動力科技執行長王碩彬、台灣双日董事長德元克好(Katsuyoshi Tokumoto)，同時出席此次MOU簽約儀式，簽署後三方預計，明年在次世代NTO電池模組技術與經銷策略上，都將有更緊密的結合。