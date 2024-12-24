陽明看明年運價走勢審慎樂觀　美東罷工、關稅政策推升進口貨量

▲陽明海運。（圖／陽明提供）



記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（24）日舉行法說會，經營團隊指出，明年大環境仍受區域不確定性、關稅政策影響，但整體還是朝著復甦腳步邁進，考量明年1月川普上任後加徵關稅，以及潛在美東碼頭罷工風險，客戶希望提前出貨，因此上調Q4進口貨量預測，並將持續暢旺至明年春季。

針對明年運價走勢，陽明表示，目前看起來受到蠻多因素影響，供給還是大於需求，地緣政治紅海繞行情況維持，明年1月還有美東碼頭罷工因素干擾，供應鏈干擾也持續，運價來說比較難預測走向，不過目前Q4來看的確比往年Q4運價維持正向發展，明年密切觀察、審慎樂觀。

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陽明目前看今年裝載率歐美跟去年同期相當，今年Q4近洋線表現比去年好，裝載率提升；今年的運價基期比去高，對明年長約簽約有幫助，目前樣本數比較少，但整體跟預估一樣，明年長約運價會比今年長約運價高，不過比較確定的時間要等到明年3、4月美線長約底定後才知道長約運價狀況。

陽明指出，美國線目前12月之後需求比預期好，但影響因素不確定是否因為關稅，可能還有農曆年前較早的效應，加上美東碼頭工人明年1／15還是可能罷工，搶貨效應目前沒有觀察特別明顯。

對於美東碼頭工人罷工看法，陽明進一步說明，目前美國地區勞資雙方針對自動化議題沒有共識，且現在是聖誕假期，預期這周或1月初都無法正式回到談判桌協商，相關進展還要進一步觀察，川普上台前後能否達到共識，仍存在不確定性高，不過目前整個聯盟都還在舊的架構，聯盟合作夥伴針對罷工的應對措施都有進行研擬。

至於關稅政策影響，陽明指出，有陣子墨西哥貨量增長，但也不是今年才發生，中美貿易戰經歷好幾年，很多廠商往東南亞移動，關稅造成貨量挪移還是會持續產生，三角貿易要看未來美國關稅對墨西哥或其他轉口有無新政策，貨載板塊挪移、東亞出去的部分還是有可能。