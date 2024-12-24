美線元旦漲價....馬士基延11日　如罷工船公司將收1千美元附加費

▲馬士基航運美國線元月漲價延後11天。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

春節逼近與美國東岸罷工可能，加上陽明海運美國西南岸航線「營明輪」本月11日在基隆港船隻觸底損傷，航班暫停，近日傳出有船公司美國線暫停收貨，對此陽明與外籍船公司都表示照常收貨；元月1日漲價馬士基航運不跟進，元月11日每大箱才會調漲1千美元，長榮與陽明則通知攬貨公司如果元月15日美東罷工，每大箱要收1千美元港口壅擠附加費。

超大型攬貨公司負責人指出，美國西南岸航線少了陽明一班8千箱運力，艙位是特別壅擠，西北岸與東岸還好，訂艙都有位子，歐美都已經放聖誕與新年假期，馬士基今日傍晚網上最新報價元月1日並未調漲，元月11日美西才會從4000美元漲到5000美元，元月18日再加500美元。

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目前其他船公司多數是報元月1日要漲2千美元，實漲多少要下周才會明朗化，由於馬士基沒漲，估計會影響實際漲幅，目前看西南岸航線較有漲價條件；巴拿馬運河附加費部分僅收45美元，有船公司表示可以申請免收。巴拿馬運河管理當局因為明年實施新的通行辦法，會讓船公司通行成本提高。

上市櫃攬貨公司則指出，船公司即使有些航班滿載，也不會暫停收貨，有的船公司會問客戶可不可以延下一班船走，有的則會先運到下一個港口，再安排後續航班完成運務，且各公司有囤貨供春節假期間航班運送需求，越靠近春節，越會有降價搶貨狀況。

至於歐洲航線，因為歐洲各國都在休假，也沒特別因素，估計元月1日很難調升運價，估計實收運價有機會下修。